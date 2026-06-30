Mundial 2026: la emocionante historia de Bubista, el DT que transformó el destino de Cabo Verde

El DT de los Tiburones Azules buscará hacer historia contra Argentina en la Copa del Mundo, una competencia que le fascinaba desde pequeño.

Argentina y Cabo Verde se miden este viernes 3 de julio desde las 19:00 en Miami.

El Mundial 2026 está dando lugar a grandes sorpresas y todas las selecciones que no son candidatos sueñan con dar el batacazo como lo hizo Paraguay ante Alemania. Entre ellas está Cabo Verde, que se medirá ante Argentina , vigente campeón de la competencia.

El equipo africano clasificó por primera vez a la Copa del Mundo y dio que hablar al terminar segundo en una zona compartida con España y Uruguay. La selección tiene por delante la chance de concretar una hazaña que se magnifica con la particular historia de la infancia de Bubista, su DT .

Bubista no podía ver el Mundial en su casa, por lo que debía ingeniársela para poder hacerlo en la casa de un vecino.

Pedro Leitão Brito nació en la Isla de Boa Vista, en Cabo Verde, un 6 de enero de 1970 y su apodo proviene justamente del archipiélago donde se crio. En su carrera como jugador pasó por España y Portugal, aunque sin mucho que destacar.

Colgó los botines en 2006 y un año después ejerció como asistente en Cabo Verde. Hasta 2013 mantuvo ese cargo, para después marcharse al Mindelense y tener su primera experiencia como director técnico. Pasó por Académica do Mindelo, Sporting da Praia y Batuque, antes de que se le ofreciera el cargo de seleccionador tras la salida de Janito Carvalho.

En menos de un año obtuvo resultados y consiguió derrotar a Mozambique para clasificar a la Copa Africana de Naciones, llegando a octavos de final. No pudo clasificar a Qatar 2022, pero la federación lo respaldó con el objetivo de llegar al Mundial 2026.

Para él esta competencia es un sueño. De pequeño, intentaba colarse en la casa del único vecino que tenía una televisión, en blanco y negro, para poder observar la Copa del Mundo de España 1982. Su único fin era ver al chico del que hablaban todos en el planeta debutar en el certamen: Diego Armando Maradona.

Hoy, Bubista ya no necesita acceder a una pantalla para disfrutar del Mundial. En Estados Unidos, México y Canadá se le presentó la chance de hacer historia y avanzar en la fase de grupos. Ahora se podrá medir cara a cara con los vigentes campeones en los 16avos de final, con el objetivo de dar el gran batacazo de la competencia.

El DT de Cabo Verde se mostró muy respetuoso con Argentina en la previa del duelo de 16vos de final. FIFA

La expectativa del entrenador en la previa ante Argentina

Cabo Verde llegaba al torneo libre de presiones ante los ojos del mundo, donde la mayoría consideraba que un papel digno era más que suficiente. Sin embargo, para Bubista las potencias no representaban ningún monstruo. Lograron arrancar empates ante España y Uruguay, y con una igualdad frente a Arabia Saudita sellaron una clasificación histórica como segundos de grupo.

"Es un orgullo poder medirnos con Argentina", explicó el estratega de los Tiburones Azules al remarcar las raíces compartidas. Además, recordó la inmigración caboverdiana hacia el suelo argentino y aseguró: "es un país donde tenemos lazos históricos".

Lejos de vaticinar batallas épicas o alimentar falsas expectativas, el entrenador dejó en claro su postura de cara al gran choque. "Vamos a jugar con responsabilidad", anunció el técnico, concluyendo con absoluta emoción que para su pueblo este partido "es motivo de alegría".