Novak Djokovic se consagró en Atenas y sumó el título 101 de su carrera con un festejo inolvidable







El serbio superó a Lorenzo Musetti en una final vibrante y se acerca al récord histórico de Jimmy Connors. Alcanzó el título número 101 de su carrera.

El serbio superó a Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5. X

El tenista serbio Novak Djokovic se coronó este sábado campeón del ATP 250 de Atenas tras vencer en una final emocionante al italiano Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5. Con este triunfo, Djokovic alcanzó el título número 101 de su carrera, consolidando su lugar entre los máximos ganadores de la historia del tenis, solo por detrás del estadounidense Jimmy Connors (109) y del suizo Roger Federer (103), según los registros de la ATP.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El partido, que se extendió a tres sets, fue un duelo de alto voltaje desde el inicio. Djokovic, actual quinto en el ranking mundial, y Musetti (noveno), intercambiaron golpes y quiebres en un encuentro que se definió en los momentos clave. El serbio logró romper el servicio de su rival en el undécimo juego del tercer set y cerró el partido con su característica solidez mental.

image Un festejo a lo Hulk Tras el punto final, Djokovic celebró de manera singular: se dejó caer hacia atrás en la cancha y rompió su camiseta, al estilo del personal verde Hulk, generando una explosión de emociones entre el público presente. El gesto reflejó la intensidad del triunfo y su conexión con la afición griega.

Este título adquiere un significado especial para Djokovic, ya que el Hellenic Championship nació tras el traslado del Belgrade Open, torneo cuya licencia pertenece a su familia. El certamen se mudó a Grecia luego de un conflicto entre el tenista y el gobierno serbio, liderado por el presidente Aleksandar Vucic. El jugador, quien recientemente se radicó en Atenas con su familia, planea inaugurar una academia de tenis en el país.

Con este triunfo, Djokovic llega con gran confianza a las ATP Finals, donde buscará su octavo título. Mientras tanto, Musetti, pese a la derrota, dejó una gran imagen y recibió el reconocimiento del público por su nivel, que lo mantiene entre los mejores del circuito.