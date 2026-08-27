Chile y Argentina zanjaron la disputa bilateral por el Estrecho de Magallanes luego de un pedido de disculpas de Carlos Presti

El ministro se comunicó con su par trasandino para ratificar la soberanía chilena sobre el paso interoceánico, calificando los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea como "confusión y desprolijidad".

Chile dio por finalizada la polémica bilateral sobre el Estrecho de Magallanes luego de que este miércoles el ministro de Defensa Carlos Presti se comunicara con el país vecino para ratificar que no estaba en discusión la soberanía del paso interoceánico. La tensión se había generado luego de unas declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde , sobre el Estrecho y la zona austral.

Cerca de las 19 del miércoles, Presti se comunicó con su par chileno, Fernando Barros Tocornal, para aclarar los dichos de Valverde, los cuales atribuyó a una "confusión y desprolijidad ”, según explicaron desde el Ministerio de Defensa de Chile. A su vez, dejó en claro que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

En tal sentido, el funcionario argentino adelantó que tanto el canciller Pablo Quirno como el propio jefe de la Fuerza Aérea se comunicarán con sus contrapartes chilenas para terminar de explicar lo sucedido.

“El ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente", indicó el comunicado chileno.

La controversia comenzó después de que Valverde se refiriera a Magallanes, el sur y el Drake como zonas de soberanía durante una entrevista realizada en un programa de streaming.

“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, declaró el brigadier general.

Sus palabras generaron una rápida respuesta en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, remarcó que las declaraciones deben ser consideradas por toda la región. “La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo.

“Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, agregó.

En ese contexto, la Cancillería argentina buscó encauzar la discusión y remarcó que la cuestión está definida por los acuerdos bilaterales vigentes.

El comunicado también puso el foco en la importancia estratégica del extremo austral del continente para la política exterior argentina, especialmente en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.