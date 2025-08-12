Otro hito para Francisco Comesaña: remontada en Cincinnati y primera vez en octavos de un Masters 1000







El marplatense superó 6-7 (4), 6-4 y 7-5 al local Opelka pese a tener tres match points en contra y de un clima agobiante. Rublev será su próximo rival.

Comesaña se metió en octavos de un M1000 por primera vez. ATP

El tenista argentino Francisco Comesaña derrotó 6-7 (4), 6-4 y 7-5 al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda de Cincinnati y se instaló en octavos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras esta victoria, Comesaña avanzó a los octavos de final del certamen norteamericano. En el siguiente escalón de la competición, se deberá medir ante el ruso Andrey Rublev, quien llega al encuentro después de un triunfo en tres sets frente al australiano Alexei Popyrin.

Durante el arranque del duelo, el marplatense no tuvo un buen inicio, con una falta de concentración y efectividad en las jugadas importantes. A pesar del bajo nivel demostrado, Comesaña forzó el juego al tie break, en donde su contrincante lo derrotó con lo justo y se llevó un punto de oro que inclinó el marcador.

Después del cierre del primer juego del segundo set, el argentino debió abandonar el terreno de juego porque se descompuso, pero logró regresar y sorprendió a su contrincante, quien intuyó que el partido lo tenía ganado.

En el segundo juego, Comesaña regresó a la cancha con una actitud diferente que se observó reflejada en el transcurso de la disputa, en donde mostró un nivel superior al local Opelka. El argentino selló un contundente 6-4 en el tanteador y sentó la base para remontar el enfrentamiento.

En la última instancia del partido, el número 61 del mundo continuó con la misma estrategia que complicó a su rival, quien estuvo convencido de su triunfo en el último juego, una circunstancia que definió el partido y selló una espectacular remontada. A pesar de los importantes esfuerzos del estadounidense para forzar el juego a un desempate, "Come" se mostró enfocado y superó 7-5 a Opelka. Embed