El Turismo Carretera tendrá el primer palco sensorial para personas con neurodivergencias del mundo







El 23 y 24 de agosto debutará un espacio adaptado para que personas con autismo y otras neurodivergencias disfruten de las carreras.

El Turismo Carretera da un paso más hacia la inclusión.

El fin de semana del 23 y 24 de agosto marcará un hito histórico en el automovilismo: por primera vez el Turismo Carretera ofrecerá un palco sensorial para personas con neurodivergencias. La dinámica itinerante de la categoría llevó a crear un container adaptado con altos estándares (insonorización, control lumínico, kits sensoriales) que podrá trasladarse a cada carrera.

El TC suma un palco sensorial y agrega inclusión a las carreras “Es un hecho histórico en materia de integración a nivel mundial. Los palcos sensoriales son una puerta de entrada comprobada para el autismo a los grandes espectáculos. Y que sea trasladable hace que sus aplicaciones sean infinitas. Es emocionante que este nuevo concepto de convivencia haya sido desarrollado en nuestro país”, afirmó Paulo Morales, presidente de TEActiva y padre de un niño con autismo, encargado de anunciar la novedad.

Paulo Morales autismo Txc La iniciativa fue desarrollada por Showoff y la Asociación Civil TEActiva, con supervisión de Christian Plebst, psiquiatra infantojuvenil de reconocimiento internacional y miembro de la Fundación BEF, pionera en la creación e implementación de palcos sensoriales en el fútbol. También sumaron apoyo la ACTC y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es extraordinario lo que está sucediendo. Hay un contraste de realidades: por un lado, el debate por la ley de discapacidad; por el otro, un genuino despertar de la conciencia. La importancia de la inclusión como un derecho absoluto e incuestionable. Que cada persona sea vista y respetada desde su perfil y proceso de aprendizaje. El modelo donde el neurodivergente debe adaptarse se volvió obsoleto, hoy se busca adaptar los entornos para facilitar la convivencia entre todos”, expresó Plebst.

En la presentación participaron el subsecretario de Deportes de la Ciudad y director del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Joaquín Orlando; el secretario general de la ACTC, Fernando Miori; y pilotos como Julián Santero, Juan Cruz Benvenuti y Juan José Ebarlín, quienes coincidieron en que están “orgullosos de pertenecer a una categoría que fomenta la inclusión con un concepto tan novedoso”.

Tc palcos sensoriales autismo Los pilotos presentes coincidieron en que están “orgullosos de pertenecer a una categoría que fomenta la inclusión con un concepto tan novedoso”. “El automovilismo es un desafío enorme porque es uno de los deportes más ruidosos. Confiamos en que toda la experiencia obtenida desde el fútbol, ampliamente positiva y emocionante, pueda trasladarse también a este deporte, probablemente el más federal del país. Y qué mejor que el TC, la categoría número 1 de Latinoamérica, para hacer la prueba piloto”, agregó Morales. 1 de cada 31 niños tiene autismo a nivel mundial. Iniciativas como esta son imprescindibles para promover la integración, inclusión y convivencia en la neurodiversidad.