Otro papelón en San Lorenzo: los socios denunciaron estafas en sus cuentas bancarias

Miles de hinchas del cuervo denunciaron, a través de las redes sociales , que en los últimos días sufrieron movimientos no autorizados en sus cuentas bancarias , asociadas al portal por el cual abonan la cuota mensual. La dirigencia azulgrana emitió un comunicado al respecto en el que se comprometieron a dar " una pronta solución" a los damnificados, en una nueva polémica que envuelve al club.

"San Lorenzo se encuentra trabajando con las autoridades competentes ante las consultas de socios usuarios del portal MiCasla que han detectado consumos en sus tarjetas de crédito/débito, que no han efectuado, entre los días 29 de agosto de 2024 y 12 de septiembre de 2024", detallaron.

Además, las autoridades del club afirmaron: "en caso de identificar cualquier tipo de accionar que haya sido el causante de estos inconvenientes, el Club emprenderá de inmediato las acciones judiciales correspondientes".

Según detallaron desde la dirigencia, la problemática ya fue trasladada a la empresa prestadora del servicio. Luego de esto, las autoridades explicaron que el proveedor informó que "el servicio se encuentra actualmente operativo y funcionando con total normalidad, y que se han implementado medidas de seguridad adicionales para proteger el sistema y evitar todo tipo de ataques cibernéticos".

Por último, los dirigentes solicitaron a los hinchas que "hayan efectuado pagos online durante el periodo mencionado" que revisen "sus resúmenes de tarjeta y, de observar cualquier tipo de gasto sospechoso, lo reporten de inmediato a sus entidades bancarias, efectuando el pertinente desconocimiento del cargo". Para eso, los damnificados pueden comunicarse por correo electrónico "informando el nombre completo, el número de socio y un Whatsapp de contacto".

Iker Muniaín fue presentado en San Lorenzo

El futbolista español Iker Muniain fue presentado oficialmente como refuerzo de San Lorenzo, confirmando uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases argentino. El mediapunta vasco utilizará el dorsal 80 en su estadía en la entidad de Boedo y reveló el por qué de su elección: "Es anecdótico y me gustaba. No quedaban muchos disponibles de los que usaba y este me gustaba". El español podría ver sus primeros minutos con el "cuervo" en el enfrentamiento de hoy, desde las 15, contra Velez Sarsfield.

Posteriormente, el jugador dio detalles de su condición física: "Me encuentro bien, hoy entrené con mis compañeros y estoy para jugar ya. Hace un meses vengo entrenando con un profesor. Cuando el técnico quiera estoy disponible", subrayó en la conferencia de prensa.

image.png Iker Muniain fue presentado en San Lorenzo y advirtió que está "listo para jugar ya"

Por otra parte, Muniain remarcó que conoce bien lo que es el mundo San Lorenzo: "Siempre uno trata de informarse y preguntar. Tengo amigos argentinos y todo el mundo me habló espectacular del club".

"Tuvieron palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo lo conocía porque sigo el fútbol argentino. San Lorenzo era y es uno de los grandes del fútbol argentino. Vi videos de su hinchada, del club y mi decisión es acertada", comentó.

Por último, Muniain sentenció: "Mi ilusión por venir al fútbol argentino era máxima. Me agarra en una edad que me encuentro físicamente y mentalmente excelente. Me agarra este reto de buena manera y estoy muy feliz de estar en San Lorenzo".