Países Bajos goleó 5 a 1 a Suecia y consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026

En un partido de ida y vuelta, los holandeses superaron a los suecos con comodidad y quedaron bien perfilados para avanzar a la próxima ronda.

Países Bajos consiguió este sábado una victoria contundente en el Mundial 2026 : goleó 5 a 1 a Suecia en Houston, por la segunda fecha del Grupo F, y logró su primer triunfo en el certamen. Con una gran actuación ofensiva, el equipo dirigido por Ronald Koeman se impuso con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo , además de un tanto de Crysencio Summerville sobre el final.

El conjunto neerlandés golpeó desde el arranque y rápidamente encaminó el resultado. A los 5 minutos, Brobbey apareció por el centro del área para marcar el 1-0 y, poco después, volvió a convertir tras un buscapié que encontró mal parada a la defensa sueca. Con esa diferencia temprana, Países Bajos manejó el desarrollo con mayor tranquilidad y explotó los espacios por los costados.

Suecia intentó reaccionar durante algunos pasajes del primer tiempo y tuvo chances para descontar, especialmente con una definición de Viktor Gyokeres que exigió una buena respuesta de Bart Verbruggen. Incluso llegó a convertir antes del descanso, pero el gol fue anulado por offside. Más allá de esas aproximaciones, los suecos nunca lograron sostener el ritmo ni incomodar de manera constante al equipo de Koeman.

En el complemento, Países Bajos volvió a acelerar y liquidó el encuentro en pocos minutos. Gakpo marcó el 3-0 a los 47, tras una asistencia de Denzel Dumfries, y luego firmó su doblete con una gran acción individual: recibió por la izquierda, enganchó hacia adentro y definió contra un palo para establecer el 4-0.

El descuento sueco llegó a los 59 minutos, cuando Anthony Elanga se escapó entre los defensores neerlandeses y definió ante la salida del arquero. Sin embargo, la reacción no pasó de ese gol aislado y Países Bajos mantuvo el control del partido hasta el cierre.

Sobre el final, Summerville decoró la goleada con una gran jugada personal. El delantero condujo, enganchó hacia el medio y sacó un remate potente que se metió junto al palo para sellar el 5-1 definitivo.

Con este resultado, Países Bajos trepó a la cima del Grupo F y quedó muy cerca de sellar su boleto a la próxima ronda del Mundial 2026. Suecia, en cambio, quedó comprometida y deberá esperar la última fecha para definir su futuro en la competencia.