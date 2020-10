Paula Pareto vuelve a competir tras más de un año

View this post on Instagram

Estamos listos! Se confirmó el primer torneo puntuable en medio de esta pandemia y allá vamos, a dar batalla una vez más! Con incertidumbre de lo que el día a día nos depare desde lo externo, pero con la certeza de saber que hicimos todo para llegar en la mejor forma que el entorno nos permitió y que voy a hacer valer en cada lucha este gran trabajo en equipo! . Gracias @enardinfo @caromariani1972 @laura.martinel @judocava @psi_gustavoruiz @brisugomez8 @luciacantero05 @keisyperafan @aye_judo @chinitiux @kukita_ian @marianocoto_ ! . #ADarTodo⚡ #vamosQueVamos #HayEquipo