Paulo Dybala realizó un sentido posteo tras el título de la selección argentina

"Todos los que vinieron hoy, incluso los que no han venido. Llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo re contra especial y no haberlo traído me parte el corazón, propio por pensar en el bien del equipo", dijo el técnico.

"Se me viene a la mente Paulo como otros chichos que no han estado. Y que cuando nos viene a la mente la decisión de no traerlos o que no vengan es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos nosotros como cuerpo técnico", remarcó.

"No sé si bueno o malo, pero nos afecta todo más. Tanto Leo como los otros chicos, para nosotros y nuestras vidas, van a significar muchísimo porque nos han cambiado la cara en estos últimos años. Entonces, cómo no acordarnos dentro de diez años, como siempre le decimos, que nos vas a juntar los campeones del mundo, los campeones de Copa, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estos momentos. Es lo que toca", sentenció.