Pergolini volvió a disparar contra River y el VAR en su radio

Nuestro Vicepresidente 1° Mario Pergolini @Vorterix REDOBLÓ LA APUESTA, y te dejó un mensajito @cortese @TyCSports escuchaste bien? Te cuento; "¿de qué color es la camiseta? (Ironía). BANCO FUERTE A MARIO. Los q piden q vaya a #Conmebol dsp lloran x "si nos suspenden"(?)TIBIOS! pic.twitter.com/b5WRpiYg93 — Dardo Velazquez (@mayas211212) December 11, 2020

Las declaraciones de Pergolini habían retumbado fuerte y el propio dirigente de Boca bromeó sobre Juan Cortese, periodista de TyC Sports que lo había bancado. “Me parece perfecto lo que hizo, porque también así se juega la Copa. Se gana desde los medios y dentro de la cancha”, tiró el dirigente.

Sobre la ejecución fallida de Rafael Santos Borré en el penal, disparó: “Justicia divina”. Con respecto al segundo penal, Pergolini deslizó que “el que no era, no lo fue a ver y el que no había visto, lo fue a revisar”.

En tanto, sobre los 20 penales errados por River desde la llegada de Marcelo Gallardo, ironizó fiel a su estilo: “Me acaban de llamar de Paraguay y dijeron que hay que patearlos de vuelta”.