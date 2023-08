¿Por qué Messi festejó en modo Spiderman?

messi record.jpg

La Pulga no defraudó después de recibir el pase de Leonardo Campana desde la izquierda y batir a Kristijan Kahlina con un disparo alto. Tras los saludos con sus compañeros, eligió el reconocible gesto de Spiderman lanzando sus telarañas.

Los festejos anteriores fueron Thor y Black Panther

Tras el primero de sus dos goles en la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United, mirando hacia el palco familiar, el ídolo extendió su mano derecha. No se supo si imitaba a Iron Man o a Darth Vader, pero la duda se despejó cuando Antonela posteó la imagen de Thor.

Contra Orlando City, otra vez Messi hizo dos goles, y no hubo dudas cuando se cruzó los dos antebrazos a la altura del pecho, el típico gesto de Pantera Negra.

Es cierto que la Pulga metió otro doblete frente a Dallas FC y allí no hubo festejo de superhéroe. Pero hay un dato que no es menor: Inter Miami fue visitante y la familia Messi no estaba en la cancha.