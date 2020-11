Se cumplen 2 años del gol de Pratto sacando del medio y los hinchas de River así lo recuerdan

Jajaja, ay que risa, ay que risa, vieja querida, está ganando Boca. Zapatazo de Wanchupen para fusilarlo a Armani. Boca 1, el gol lo hizo, no, no, no, no. El gol lo hizo, el gol lo hizo Wanchupen. Boca 1- River 1 porque acaba de empatar Pratto. pic.twitter.com/F8O04hFb9K