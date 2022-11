Messi: la decisión del DT del PSG que complica su llegada a la Selección

De esta forma, salvo noticia de último momento, el capitán del equipo argentino formará parte del equipo que jugará este domingo ante el débil Auxerre.

"No va a descansar nadie. Todos los jugadores disponibles pueden jugar. Ninguno de mis jugadores me ha venido a decir que no quiere jugar o que le teme a este último partido antes del Mundial", sentenció Galtier.

Una decisión que llama la atención

Algunos especulaban con una orden de la directiva del PSG para con el entrenador, de que libere a los jugadores, o por lo menos a la estrella del equipo, Messi. Esto courre en virtud de que el club pertenece a capitales qataríes, vinculados a las autoridades del país, justamente anfitrión del Mundial que está a punto de comenzar. Tal parece que eso no ocurrirá...