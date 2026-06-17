Qué le dijo Lionel Scaloni a Lionel Messi después de su triplete en el debut del Mundial 2026

El entrenador argentino se emocionó al hablar de la actuación del capitán y todo lo que significa.

Qué le dijo Scaloni a Messi después de su triplete en el debut del Mundial 2026

Cuando Lionel Messi salió del campo de juego tras marcar los tres goles del equipo, Lionel Scaloni lo recibió con un abrazo cargado de emoción. Las cámaras captaron al entrenador de la Selección Argentina conteniendo las lágrimas, mientras le dedicaba unas palabras al capitán: “Te quiero mucho”.

Una vez finalizado el encuentro, el DT campeón del mundo explicó el motivo de su reacción a los medios y volvió a deshacerse en elogios hacia el rosarino.

“No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante” , reconoció Scaloni.

Scaloni no pudo ocultar la emoción: el conmovedor abrazo con Messi que conmovió a todos Una de las imágenes más emotivas de la noche tuvo como protagonistas a Lionel Scaloni y Lionel Messi. Cuando el capitán argentino dejó el campo de juego tras otra actuación memorable, el… pic.twitter.com/Vcf9VDSzUa

“Fue un partido durísimo, creo que el resultado final fue por la genialidad de Leo y porque el equipo supo sufrir” , expresó el entrenador.

En tanto, Scaloni también se refirió al debut del seleccionado argentino y analizó: “Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut. Los jugadores hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil”.

Luego, volvió a llenar de elogios al capitán. "Lo de Leo es difícil de explicarlo, a nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente, hace 20 años lo hace en todos los santos partidos y es emocionante verlo”, contó.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial tras la goleada con Argelia

En el segundo partido de la fase de grupos, la Selección argentina se enfrentará a Austria el próximo lunes, a las 14, en Dallas. Cinco días más tarde, en el mismo estadio, cerrará la primera etapa contra Jordania.