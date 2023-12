Qué le dijo Maradona a Trezeguet tras errar un penal en el Mundial 2006

El ex jugador de River y la selección de Francia explicó cómo fue su encuentro con Maradona, tras la recordada final ante Italia, donde fue el único que falló un penal.

El ex jugador francés con ascendencia argentina David Trezeguet contó una divertida anécdota junto a Diego Maradona , quien lo consoló tras haber errado un penal en la final del Mundial 2006, disputado en Alemania.

"Soy el que erra el primer penal, mi idea era, 'El Pelado (Fabien) Barthes uno va a atajar, por ahí hay una chance'. No sólo que no hubo una chance, tampoco hubo una foto porque se tiraba al contrario de donde iba la pelota, al cuarto penal dije, 'Por favor por lo menos salí en la foto'", comenzó relatando el ex jugador de River.