Quedó marcado por el descenso de River en 2011, se retiró del fútbol y ahora se dedica al campo

Cuando a un hincha de River Plate le mencionan el nombre de Adalberto Román seguramente no se le vengan los mejores recuerdos. El exdefensor, que que había llegado con grandes referencias al club de Núñez, quedó manchado por una jugada clave en el partido de ida por la Promoción 2011 entre Belgrano y River.

En el primer torneo jugando para La Banda el paraguayo logró destacarse, incluso haciendo algunos goles. En el Apertura 2010, River salió cuarto con 31 puntos (una buena cantidad si pensamos en aquellos torneo cortos), pero nadie se esperaba lo que iba a suceder en el semestre siguiente.

Luego de un Clausura 2011 regular, River por el sistema de promedios disputó la promoción 2011 contra Belgrano de Córdoba para definir si mantenía la categoría, algo que hasta en ese momento no se había puesto en juego en la historia. En el partido de ida disputado en Córdoba, a los 23 minutos, Adalberto Román generó un penal grosero tocando la pelota con la mano. César Manzanelli cambió la pena máxima por gol para abrir el marcador en un partido que terminó 2-0 a favor del conjunto local. El 26 de junio del 2011 es una fecha que quedó grabada en la mente de todos los futboleros al consumarse el descenso del Millonario tras empatar 1-1 en la vuelta en el Monumental.

image.png

Luego de un primer semestre dónde casi no fue tenido en cuenta por el técnico Matías Almeida, Román fue cedido a préstamo por un año a otro gigante del continente: Palmeiras. En noviembre del 2012, el exdefensor se ganó el mote de "Mr. Descenso" al haber descendido con el conjunto brasileño a la Serie B. Sin embargo, en su estadía en el país carioca, Adalberto se consagró campeón de la Copa de Brasil sumando un título más a su vitrina personal.

Luego el paraguayo regresó a River donde disputó pocos partidos y se lesionó. En 2013 se marchó a su país de origen para volver donde empezó todo: Libertad. En este segundo ciclo, el exdefensor sumó más títulos a su palmarés al ganar 4 torneos locales más. Luego pasó por Cerro Porteño, Sportivo San Lorenzo, y cuando tenía todo acordado para sumarse al Club Atyrá estalló la pandemia de covid-19.

Según contó el jugador, en se mundo en el que nada funcionaba por los efectos de la enfermedad mortal, aumentó de peso y decidió colgar los botines a los 32 años, lo que podría decirse un retiro prematuro para un futbolista.

Adalberto Román y el descenso de River en 2011

El error grosero que cometió Román el 22 de junio del 2011 en el Gigante de Alberdi fue una espina y de las más dolorosas en su carrera. Pese a eso, el exdefensor comentó en una entrevista para Infobae qué es lo que piensa cuando lo apuntan como el principal responsable del descenso de River: "Asumo mi responsabilidad en el penal que tuvo Belgrano en la ida contra River en Córdoba. Pero los errores en la institución se cometieron mucho tiempo antes, no fue sólo en los partidos de la Promoción".

Embed - Penal de Adaberto Román. Belgrano vs. River.mpg

"Es fácil echarle la culpa a alguien, pero no sería lo más justo, son cosas que pasan. Nunca dije ´fue culpa mía el descenso de River´. Porque si no me hubiera retirado del fútbol un mes después del descenso. Si yo pensaba de la misma manera que lo hacía la gente iba a sufrir mucho. Sabía de mis condiciones y de mi capacidad para salir adelante. Pasé por un momento difícil, pero pude atravesarlo junto a mis seres queridos", agregó el responsable de aquel penal.

Qué fue de la vida de Adalberto Román tras su retiro del fútbol

La vida de Adalberto Román luego del retiro tomó un giro inesperado. A muchos jugadores les sucede que luego de abandonar las canchas sufren un difícil proceso de adaptación a la nueva vida, donde surgen algunas preguntas como "¿qué hago?", "¿a qué me dedicó?", etc. A su suerte, Adalberto Román pensó en apostar a un viejo rubro que ya conocía de chico y compró un campo para dedicarse a la ganadería.

"Compré un campo, me dedico a la ganadería, y trabajo en mi propia granja. La ganadería es algo que no desconozco porque soy del interior y antes de jugar al fútbol ya trabajaba en esto. Es una actividad que me gusta", le comentó el jugador años atrás a Crónica de Paraguay.

A su vez, Román no es como muchos exfutbolistas que una vez colgados los botines no pisaron más una cancha o quisieron olvidarse por completo del deporte. Actualmente, el paraguayo juega en una liga regional de su país representando a Club Deportivo La Colmena.