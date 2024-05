"Queremos que se termine esta pesadilla", dijeron los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Con respecto a la víctima y al ser consultado si la conocía desde antes, Cufré señaló que nunca la había visto, pero que ella le mandó mensajes a través de las redes sociales antes de llegar a la provincia para disputar el partido con Atlético Tucumán.

"Yo nunca los respondí y el día que jugamos, creo que fue después de que subimos al micro, me manda otro mensaje más a lo que yo no le respondo nuevamente. Eso es lo que te puedo decir. Después, es verdad que ella tuvo esa conversación con Sebastián y sabía que estábamos en la habitación tomando algo. La idea era pasar un buen momento nada más, fue algo muy tranquilo, charlar tomar algo, nunca pasó nada malo ahí dentro", dijo.

Ante la consulta acerca de qué ocurrió en la habitación 407 aquella madrugada, el defensor fue breve y respondió: "Todo lo que pasó ahí adentro fue consentido, nada fue sin que ella quisiera".

"Acá no se trata de encontrar una verdad de ellos o una verdad nuestra, hay una sola verdad y es lo que pasó esa noche. Lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Dije lo que pasó: todo lo que pasó fue consentido, nada fue sin que ella quisiera", ratificó.

"Yo no le guardo rencor para nada, no sé por qué hizo esto, sinceramente no lo sé, no entiendo, no sé qué es lo que busca, ya mucho más no hay para hacernos, perdimos todo ya. No le diría nada. Ojalá que salga todo a la luz y la gente se dará cuenta cómo fueron las cosas y que esto sirva para que no vuelva a pasar algo así. Estamos a entera disposición de la Justicia, queremos que se termine esta pesadilla", expresó.

Luego, quien tomó la palabra fue Osorio y fue por el mismo camino que Cufré al sostener que lo que pasó esa noche fue consensuado: "Quieren justificar cuestiones que el sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, hay imágenes, hay un video del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie, todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada".

"La verdad es que nosotros no drogamos a nadie como veo que andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios, en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible", finalizó.

Mientras continúa la investigación por parte de la Justicia tucumana, Florentín y Cufré cumplen con prisión domiciliaria en la provincia acusados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Acerca de Osorio, está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y Sosa por ser partícipe secundario del abuso sexual agravado.

El ex arquero del club está en libertad, pero tiene que cumplir ciertas medidas restrictivas como por ejemplo no salir del país y presentarse cada 15 días en la unidad fiscal.