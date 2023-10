¿Quién es Antonio Sanabria, el jugador que escupió a Messi?

"La verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que me habían escupido, no sé ni quién es, no sé quién es el chico este (por Sanabria). No lo vi pero tampoco le quiero dar importancia sino ahora van a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Mejor dejarlo ahí", arremetió el capitán argentino.