Kevin Vallejos se va a enfrentar este sábado 21 de noviembre al desafío más importante de su carrera profesional. El argentino enfrentará al estadounidense Aljamain Sterling en el combate coestelar de UFC Fight Night 294 , que va a tener lugar en Doha, Qatar. Una victoria podría ubicarlo entre los principales candidatos a disputar el cinturón mundial de peso pluma , una instancia que ningún representante argentino alcanzó todavía en esa categoría.

Con 24 años, el marplatense llega a la pelea con un récord de 18 triunfos y una derrota . Hoy, atraviesa una racha de siete victorias consecutivas y ocupa el noveno puesto del ranking de su división. Del otro lado, un rival con experiencia en la cima. Sterling fue campeón de peso gallo y actualmente se encuentra cuarto en la clasificación de los plumas.

Nacido en Mar del Plata, Kevin Vallejos empezó a entrenar a los 16 años . Según contó en su perfil oficial de UFC, al principio se acercó a las artes marciales mixtas como una actividad recreativa, porque le gustaba el deporte. Con el tiempo, esa práctica se convirtió en una carrera profesional.

Antes de llegar a la principal empresa de MMA del mundo, se construyó un nombre en el circuito amateur, donde registró 14 victorias y ninguna derrota. También consiguió títulos sudamericanos de la organización SFH en las categorías pluma y ligero. Su debut profesional llegó en 2021 y, desde entonces, se consolidó como un peleador con marcada capacidad de definición.

Su debut oficial en UFC llegó el 15 de marzo de 2025 , cuando venció al surcoreano Seung Woo Choi por nocaut técnico. En agosto de ese año sumó otro triunfo, esta vez por decisión unánime ante Danny Silva, después de completar los tres rounds. Con esa pelea demostró que podía sostener un combate largo.

En diciembre de 2025 llegó una de sus hazañas más memorables: noqueó al georgiano Giga Chikadze en el segundo round con un golpe giratorio de puño, una definición que llamó la atención dentro de la empresa. En marzo de 2026 volvió a tener una prueba de alto nivel frente al estadounidense Josh Emmett. Vallejos lo derribó en el primer asalto y lo terminó con una combinación de golpes. Esa pelea significó su primera presentación como protagonista de un evento estelar.

Cómo son las peleas de UFC

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es la principal promotora de artes marciales mixtas (MMA). A diferencia del boxeo, donde los competidores usan los puños, en estos combates se permiten golpes con manos, piernas, rodillas y codos, además de derribos, controles en el suelo del ring y llaves de sumisión.

Los enfrentamientos son dentro de un octágono, un espacio cerrado por una reja que permite la competencia de pie y en el piso. Los peleadores pueden implementar técnicas de disciplinas como boxeo, kickboxing, muay thai, lucha olímpica y jiu-jitsu brasileño. El objetivo es imponerse por nocaut, nocaut técnico, sumisión o decisión de los jueces.

En una pelea habitual, el combate tiene tres rounds de cinco minutos, con un minuto de descanso entre cada uno. Las disputas por un título y algunos eventos estelares se extienden a cinco. Si ninguno de los participantes consigue terminar el enfrentamiento antes del límite, tres jueces evalúan el rendimiento de ambos para dar un veredicto.

La puntuación se basa en un sistema de 10 puntos: quien gana un round recibe diez y su adversario obtiene nueve o menos, según la diferencia. Para definir el resultado, los jueces consideran principalmente los golpes y el trabajo de lucha, además del control del espacio y otros criterios definidos por el reglamento unificado de MMA.

También existen categorías de peso para evitar diferencias físicas excesivas. Vallejos compite en peso pluma, cuyo límite es de 145 libras, unos 65,8 kilos. En esa división se enfrentará a Sterling, un luchador que construyó buena parte de su carrera a partir del grappling, las técnicas de derribo y el control de sus adversarios en el suelo.