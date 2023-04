Quién es "Taty" Castellanos, el argentino que le hizo 4 goles al Real Madrid

Cuando era un juvenil de 17 años cruzó la Cordillera para hacerlo en la U de Chile, donde tuvo un breve paso. Luego, lo adquirió Montevideo City Torque, club que es parte del City Group. Como se destacó en la segunda división de Uruguay, saltó al New York City de la MLS estadounidense, también propiedad del City Group.

En la liga de Estados Unidos explotó: llegó a marcar 58 goles, salió campeón y fue elegido el mejor jugador. Tan bueno fue su rendimiento a sus 22 años que Gallardo se lo quiso llevar a River. No obstante, por temas económicos ocurrió y como su pase es del City Group lo llevó a mediados de 2022 a otra de sus filiales: el Girona de España, recién ascendido a la Primera División.

Con su noche de ensueño para el delantero de 24 años, el Real Madrid volvió a sufrir cuatro tantos por parte de un argentino siendo un hecho que no sucedía desde el 8 de febrero de 2006 cuando Diego Milito, jugando para el Zaragoza, hizo lo propia en la victoria por 6-1 de los "Zaragocistas" en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Es más, el último jugador que le había marcado 4 goles al Real Madrid fue Robert Lewandowski, en 2013, jugando para el Borussia Dortmund por la Champions League.

Qué había dicho Taty Castellanos sobre su chance de jugar en River

“A mí me llamó Biscay. Me dijo ‘Gallardo te tiene visto, tiene ganas de que estés acá. ¿Tenés ganás?’. Obviamente le dije que sí, era Gallardo, era River... Pero no dependía de mí. Yo tenía un precio en New York City, había que ver si llegaban independientemente de lo que me pudieran pagar o no. Eran muchas cosas, obviamente estaba dispuesto a ir. Gallardo me iba a hacer crecer y evolucionar como jugador. Se negoció mucho pero no se llegó a un acuerdo entre clubes”, declaró a principios del año pasado.