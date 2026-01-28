El ente que regula el fútbol mundial sacó un informe donde reveló la nueva cifra récord de transferencias de jugadores y millones de dólares recaudados. Conocé los detalles.

Según la FIFA, se gastaron u$s13.080 millones en transferencias de futbolistas durante 2025.

El mundo del fútbol está más expandido y diversificado que nunca. Nuevos mercados se alzaron con fuerza, sumados a los tradicionales, lo que representa un nuevo hito en el deporte rey: la FIFA informó que se registró un nuevo récord de millones de dólares anuales en transferencias.

Clubes de todo el mundo completaron una marca inédita de 24.558 transferencias internacionales en el fútbol masculino en 2025, con un gasto total récord que se elevó a u$s13.080 millones.

La cifra representa un aumento de más del 7% comparado a 2024 y marca el mayor volumen de transferencias internacionales masculinas jamás registrado.

Eso no es todo, ya que En todos los niveles del juego sin importar género (fútbol profesional masculino, femenino y aficionado) la FIFA dijo que se completaron un máximo histórico de 86.158 transferencias internacionales de jugadores en 2025.

Entre las operaciones más caras del año figura el traspaso del alemán Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al Liverpool, campeón de la Premier League , uno de los varios traspasos destacados que involucraron a los principales clubes europeos.

El Liverpool fichó al jugador de 22 años por 100 millones de libras (US$137,77 millones) garantizados y hasta 16 millones de libras en posibles primas.

Entre los cinco fichajes internacionales más importantes figuran Hugo Ekitike (Eintracht de Fráncfort-Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa-Al-Nassr), Benjamin Sesko (Leipzig-Manchester United) y Nick Woltemade (Stuttgart-Newcastle United).

El fútbol femenino experimentó otro año de crecimiento significativo, con 2.440 traspasos internacionales completados en 2025, más de un 6% de aumento respecto al año anterior. El gasto total en traspasos alcanzó la cifra récord de u$s28,6 millones, más de un 80% superior a la de 2024.

Uno de los traspasos más destacados fue el del Orlando Pride estadounidense, que fichó a la delantera mexicana Lizbeth Ovalle, procedente del Tigres de la Liga MX Femenil, por una cifra récord mundial femenina de u$s1,5 millones.

La FIFA registró 59.162 traspasos de jugadores amateurs a clubes extranjeros en 2025, lo que representa un nuevo récord y un aumento del 9,4% respecto al año anterior.