Nueva protesta de jubilados frente al Congreso: la Policía reprimió y arrojó gas pimienta

Las agrupaciones de adultos mayores se concentraron sobre Plaza Congreso para exigir un aumento de los haberes. El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo policía.

Un grupo de jubilados , acompañados de manifestantes, protestaron una vez más frente al Congreso de la Nación en reclamo de un aumento de los haberes, mientras persiste el ajuste del gobierno de Javier Milei a quienes cobran la jubilación mínima. La Policía Federal, que custodia las inmediaciones del edificio legislativo, reprimió y arrojó gas pimienta. Dentro del Palacio, Patricia Bullrich empuja el debate de la reforma laboral .

Situados sobre la calle Bartolomé Mitre, esquina Callao, los representantes de la tercera edad se dieron cita como todos los miércoles desde hace dos años para exigir un incremento previsional que les permita recomponer la pérdida del poder adquisitivo sufrido tras la devaluación de diciembre del 2023.

Los jubilados y jubiladas reclaman también que se revise el valor del bono que ANSES otorga como complemento de los haberes mínimos, el cual desde hace más de un año y medio se encuentra congelado en $70.000.

En ese marco, también dijeron presentes manifestantes de agrupaciones políticas y representantes de hinchadas de clubes de fútbol. La Policía reprimió con gas pimienta, mientras que, según informó C5N, también se arrojaron botellas.

El enfrentamiento ocurrió a raíz de que los manifestantes, que se encontraban sobre Plaza Congreso, se anoticiaron de que otro grupo de jubilados estaba siendo cercado por la Policía a metros de allí, por lo que se dirigieron al lugar. Al llegar, los agentes formaron un cordón para impedir el paso, lo que generó la reacción.

Jubilados protestan frente al Congreso, mientras Patricia Bullrich empuja reformas

La jornada se cruza con la presencia de la senadora Patricia Bullrich en el Congreso para una ronda de conversaciones con bloques del Senado con el fin de intentar destrabar la reforma laboral impulsada por Javier Milei. No es solo una negociación técnica: es una prueba de liderazgo político en un parlamento donde el oficialismo sigue siendo minoría y cada voto cuenta como si fuera oro en polvo.

La estrategia pasa por mostrar iniciativa y ocupar el centro de la escena. Mientras tanto, Diego Santilli articula con gobernadores y referentes provinciales para sumar respaldos. Sin acompañamiento territorial, la reforma no camina. Por eso, en paralelo, el Gobierno activa contactos con mandatarios que miran el proyecto con más pragmatismo que entusiasmo.

La reforma laboral es el eje formal, pero no el único. También está el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad y que el Ejecutivo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias. Dos debates sensibles, dos temas con alta carga simbólica y política.

Jubilados Congreso Marcha IndyMedia

Miércoles de marchas y represión a jubilados

La semana pasada también se registraron incidentes. Según testigos, habrían iniciado cuando un efectivo policial empujó a un manifestante discapacitado en muletas, provocando la reacción de los manifestantes.

El policía terminó ingresando al edificio de la Auditoría General de la Nación, a donde se concentró el grueso de las personas que reclamaban y un posterior operativo de seguridad, que desplegó un cordón de resguardo. Según los primeros trascendidos, se advirtió la existencia de un detenido, que corresponde a un ayudante terapéutico, además de una serie de heridos por gas pimienta..

La marcha se enmarca en el reclamo por la implementación de la emergencia para discapacidad, la demanda de aumentos jubilatorios, en contra del veto presidencial que impidió un incremento del 8% a los haberes previsionales, el retorno a la moratoria previsional vencida en marzo del 2025 y la recuperación de políticas de acceso a medicamentos gratuitos.