Melania Trump tocó la campana de Wall Street para lanzar su documental

La primera dama dijo presente en la bolsa de Nueva York para difundir el film que se centrará en su figura. Se estrenará el 30 de enero y hará foco en su paso por la Casa Blanca y en aspectos de su vida privada y pública.

"Melania" propone un retrato personal con foco en su trayectoria, su experiencia en su paso por la Casa Blanca y aspectos de su vida pública y privada.

La primera dama de EEUU Melania Trump tocó la campana de Wall Street, Nueva York, previo al lanzamiento de su próximo documental autobiográfico. Su participación en el tradicional ritual bursátil se inscribe dentro de las actividades de difusión del filme, que marca su regreso a la escena pública.

"Melania" propone un retrato personal con foco en su trayectoria, su experiencia en su paso por la Casa Blanca y aspectos de su vida pública y privada. El proyecto busca ofrecer una mirada propia sobre su rol institucional y su identidad más allá de la política partidaria, en un contexto de renovada atención mediática sobre la familia Trump.

Melania Trump tocó la campana de Wall Street previo a su documental En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama sostuvo que en "un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales".

"Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza, relatos de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas", aseguró Melania, quien lució un vestido negro para la ocasión.

melania trump wall street "Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza", confesó la primera dama en Wall Street. @hunterschwarz La nueva película viene de la mano de de Amazon MGM Studios y se estrenará en más de 1.500 salas de cine en todo EEUU el 30 de enero y narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de la mirada de la mujer de Trump.

Una vez en el parqué la primera dama saludó a los corredores de bolsa y agentes financieros de Wall Street. El director fue Brett Ratner y la produjo junto a la propia Melania, además de los también productores Marc Beckman y Fernando Sulichin. La premier de la cinta tendrá lugar este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington DC. Melania Trump llamó a la "unidad" tras las protestas en Minnesota La primera dama de EEUU, Melania Trump, brindó un comunicado a los ciudadanos del territorio donde pidió "unidad y protestas pacíficas" en medio de las tensiones en la ciudad de Minneapolis tras la muerte del enfermero Alex Pretti, por parte de un agente federal durante operativos de inmigración, este sábado. El discurso se llevó a cabo en un programa de la cadena Fox con motivo de la presentación del documental "Melania" que se estrena este viernes en EEUU. Allí, mostró su posición contra la violencia: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”. A lo que también, agregó, “Sé que mi esposo, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación con el gobernador y el alcalde, y que están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.