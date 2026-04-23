Con un equipo alternativo, el "Xeneize" se floreó ante el "Halcón" de Varela por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Los goles los convirtieron Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Boca ganó, gustó y goleó: venció 4 a 0 a Defensa y Justicia y se metió en los playoffs.

Tras la victoria en el Superclásico , Boca se floreó y logró una contundente victoria por 4 a 0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El resultado le permitió al Xeneize asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.

El triunfo le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda colocarse en la cima de la Zona A de forma transitoria con 27 unidades. Por su parte, el "Halcón" de Varela se ubicó en el noveno puesto con 19 unidades.

Ahora, Boca viajará a Brasil para el encuentro frente a Cruzeiro por Copa Libertadores del próximo martes 28 de abril. En cuanto al campeonato, visitará a Central Córdoba el domingo 3 de mayo. Ese mismo día, Defensa y Justicia visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

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El Xeneize presentó una formación alternativa por la cercanía del partido de Copa Libertadores ante Cruzeiro, pero no resignó solidez ni eficacia: aprovechó errores y fue contundente.

El 1-0 llegó a los 24 minutos, cuando Milton Giménez interceptó una mala salida del arquero y definió con precisión. El gol fue convalidado por el VAR, que previamente había anulado un tanto de Juan Gutiérrez por posición adelantada.

En el primer tiempo, Defensa y Justicia tuvo más posesión y generó las situaciones más claras, pero falló en la definición. El juego debió ser interrumpido por la atención a un hincha de Boca y la invasión de campo de un simpatizante local. A los 40 minutos, el técnico Mariano Soso fue expulsado por protestar.

Ya en el segundo tiempo, Boca marcó la diferencia. Alan Velasco amplió en una contra, luego Adam Bareiro convirtió tras una asistencia de Tomás Aranda, y Miguel Merentiel selló el 4-0 tras eludir al arquero, nuevamente con pase del juvenil. La entrada de los habituales titulares en el segundo tiempo consolidó el dominio visitante.

La actuación del equipo de Úbeda se dio en medio de una racha invicta de 14 partidos, abarcando todas las competencias, y con cuatro triunfos al hilo en condición de visitante.