Récord en los Juegos Olímpicos: Los Ángeles 2028 asegura acuerdos por u$s2.000 millones

La primera vez que unos juegos generaron ganancias por patrocinios corporativos fue cuando la ciudad de Los Ángeles fue anfitriona en 1984. Varias e importantes marcas ya han cerrado sponsorings, lo que ha ayudado a la próxima edición a superar los ingresos de París 2024

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 anunció que ya superó los u$s2.000 millones en ingresos por patrocinios nacionales. Con esa cifra, se encamina a convertirse en la edición más exitosa en términos comerciales en toda la historia del movimiento olímpico.

En noviembre pasado, la empresa de software financiero Intuit se transformó en el sexto socio fundador de LA28, uniéndose a Google, Honda, Delta Starbucks y Comcast, entre los más trascendentes.

Además, se esperan “grandes nombres” que llegarán a principios del próximo año, con contratos de más de u$s100 millones. Así lo ha avanzado John Slusher, responsable de supervisar los ingresos del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El objetivo de LA28 es recaudar unos u$s2.500 millones a través de acuerdos de patrocinio, una cantidad que parece más que realista, teniendo en cuenta que aún faltan dos años para la celebración.

“Superar los u$s2.000 millones en patrocinios más de dos años y medio antes de la llegada de los Juegos LA28 es la confirmación de nuestra sólida posición y de nuestros progresos para organizar un acontecimiento épico y fiscalmente responsable”, declaró Casey Wasserman, presidente de LA28.

El presupuesto estimado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 creció hasta los u$s7.150 millones, experimentando un incremento del 3,9 % respecto a París 2024, según una presentación realizada en agosto ante el Ayuntamiento de Los Ángeles. El budget inicial, anunciado en 2017, rondaba los u$s5.300 millones.

Competirán 36 deportes Olímpicos y 23 Paralímpicos, más de 800 eventos. Ante este sobrecoste, la candidatura olímpica de Los Ángeles garantizó una aportación inicial de u$s250 millones por parte de la ciudad, a la que se suman otros u$s250 millones del estado. Los Ángeles también se haría cargo de cualquier gasto adicional que superara esa cantidad.

Es indiscutible que los Juegos Olímpicos son un potente motor económico para las ciudades que los albergan. Un ejemplo serán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que impulsarán la economía de Milán con u$s 4.000 millones.

Fórmula contrapuesta al Mundial 2026

En contraposición a lo que la FIFA dispone en los Mundiales de fútbol, en Los Ángeles 2028 se estrenará una fórmula inédita en la historia del evento olímpico: la venta de naming rights para recintos deportivos. El Comité Organizador ha cerrado acuerdos con Comcast y Honda, que darán nombre a dos de las sedes de competición.

Uno de los pabellones pasará a llamarse Comcast Squash Center at Universal Studios, mientras que Honda mantendrá su presencia en el estadio que albergará el voleibol.

El programa contempla hasta 19 recintos temporales disponibles para socios del programa TOP del COI y patrocinadores de LA28, abriendo nuevas vías de ingresos sin necesidad de construir infraestructuras nuevas.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de LA28 y la U.S. Olympic & Paralympic Properties de financiar íntegramente los Juegos con recursos privados.

Los Juegos de Los Ángeles marcarán la tercera ocasión en que la ciudad alberga una cita olímpica —tras 1932 y 1984— y será, además, la primera vez que organice unos Juegos Paralímpicos.