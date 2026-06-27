República Democrática del Congo sufrió, venció a Uzbekistán y consiguió el pasaje a los 16avos

Los congoleños pasan a la segunda ronda del certamen mundial por primera vez en la historia, después de haber participado en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

RD Congo, otra de las selecciones sorpresa en el Mundial 2026, le ganó 3 a 1 a Uzbekistán y se clasificó este sábado por primera vez en su historia a la siguiente fase. Comenzaron el partido en desventaja hasta que apareció su figura: Yoane Wissa, quien jugó un gran segundo tiempo y con su doblete sueñan con llegar más lejos en este certamen.

Los uzbekos se pusieron en ventaja a los 10 minutos de partido con un golazo de Eldor Shomurodov, que aprovechó el achique apresurado del arquero Lionel Mpasi Nzau para picarle la pelota y meter un verdadero golazo para que su técnico, Fabio Cannavaro, se pare del asiento y comience a aplaudir.

La selección de República Democrática del Congo empató por 1-1 contra Portugal y perdió con Colombia por 1-0 en el Mundial 2026.

Las malas noticias para los congoleños no iban a terminar ahí: Nathanael Mbuku hizo una gran jugada individual, pudo convertir el empate, pero el árbitro alemán Felix Zwayer anuló el gol, mediante una revisión de VAR, por un manotazo del autor del gol en el inicio de la jugada.

El comienzo de la remontada

Ya en el complemento, los jugadores de República Democrática del Congo salieron con otra cara. Yoanne Wisa, quién ya había convertido el gol del empate en la primera fecha ante Portugal, volvió a aparecer al minuto 68 para poner el empate parcial de penal.

Tan solo 10 minutos después, los congoleños siguieron jugando con el alma y arremetiendo a los jugadores de Uzbekistán. Meschak Elía enganchó, remató desde afuera del área y el rebote en el defensor rival hizo que Fiston Mayele llegue a desviarla para ponerse arriba en el marcador.

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A partir de ahí, decidieron jugar con un bloque más bajo e intentar aguantar el resultado pase lo que pase. La única forma de poder liquidarlo iba a ser de un contraataque, y así fue. A los 91 minutos volvió a aparecer Wissa con un remate desde el vértice del área y puso la pelota en el ángulo inferior izquierdo de Abduvokhid Nematov para poner el 3 a 1 y sentenciar el encuentro.

Cómo quedó la tabla

Con este resultado, RD Congo se posiciona en el tercer lugar del grupo K, aunque gracias con ese punto que sacó ante Portugal, se mete como uno de los mejores terceros y pasan a la historia al avanzar por primera vez la ronda inicial.

El rival todavía estará a definir, debido a que no se confirmaron el orden de los terceros, pero su partido se jugaría el miércoles 1 de julio.