SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de junio 2026 - 20:06

Nico Williams apuntó contra Nicolás De la Cruz tras lesionarse en España-Uruguay

El delantero español publicó un fuerte mensaje luego del triunfo ante la Celeste y cuestionó la jugada que lo dejó con una molestia muscular en el aductor derecho.

Nico Williams sufrió una lesión muscular en el triunfo de España ante Uruguay.

Nico Williams sufrió una lesión muscular en el triunfo de España ante Uruguay.

La Federación Española informó que el delantero sufrió una lesión en el aductor derecho, de grado moderado, por lo que su evolución marcará la disponibilidad para los próximos compromisos. El parte médico también confirmó que Yeremy Pino padece un esguince de clavícula, aunque sin rotura.

Informate más

El fuerte descargo de Nico Williams tras la lesión

“Hoy es uno de los peores días de mi vida”, comenzó Williams en su publicación de Instagram, donde recordó el largo proceso que atravesó por una pubalgia y otras molestias físicas. “Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra”, expresó.

Luego, sin mencionar directamente a De la Cruz, el atacante español cuestionó la acción que sufrió en el cierre del encuentro. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”, señaló.

En ese sentido, Williams sostuvo que se trató de una jugada evitable: “Fue una acción que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”. La infracción ocurrió en tiempo de descuento y le valió la tarjeta amarilla al exjugador de River.

Embed - NICOLAS WILLIAMS ARTHUER on Instagram: "Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día. Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme. Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial."
View this post on Instagram

España espera por la evolución de sus lesionados

Pese al enojo, Williams cerró su mensaje con un tono optimista y aseguró que intentará recuperarse para seguir en competencia. “Esto tampoco me va a detener. Seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías”, escribió.

El partido también tuvo otro momento de tensión sobre el final, cuando Agustín Canobbio fue expulsado por una dura infracción sobre Pau Cubarsí. Uruguay terminó con diez jugadores y quedó eliminado de manera temprana del Mundial.

España, en tanto, avanzó de ronda y volverá a jugar el jueves 2 de julio, desde las 16 de Argentina, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con rival todavía a definir.

Te puede interesar

Otras noticias