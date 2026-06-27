La victoria de España ante Uruguay por 1-0 dejó consecuencias más allá de la eliminación del seleccionado sudamericano en el Mundial 2026. Tras el partido, Nico Williams publicó este sábado un duro mensaje en sus redes sociales y apuntó contra Nicolás De la Cruz por la infracción que derivó en una nueva lesión muscular.
Nico Williams apuntó contra Nicolás De la Cruz tras lesionarse en España-Uruguay
El delantero español publicó un fuerte mensaje luego del triunfo ante la Celeste y cuestionó la jugada que lo dejó con una molestia muscular en el aductor derecho.
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La Federación Española informó que el delantero sufrió una lesión en el aductor derecho, de grado moderado, por lo que su evolución marcará la disponibilidad para los próximos compromisos. El parte médico también confirmó que Yeremy Pino padece un esguince de clavícula, aunque sin rotura.
El fuerte descargo de Nico Williams tras la lesión
“Hoy es uno de los peores días de mi vida”, comenzó Williams en su publicación de Instagram, donde recordó el largo proceso que atravesó por una pubalgia y otras molestias físicas. “Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra”, expresó.
Luego, sin mencionar directamente a De la Cruz, el atacante español cuestionó la acción que sufrió en el cierre del encuentro. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”, señaló.
En ese sentido, Williams sostuvo que se trató de una jugada evitable: “Fue una acción que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”. La infracción ocurrió en tiempo de descuento y le valió la tarjeta amarilla al exjugador de River.
España espera por la evolución de sus lesionados
Pese al enojo, Williams cerró su mensaje con un tono optimista y aseguró que intentará recuperarse para seguir en competencia. “Esto tampoco me va a detener. Seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías”, escribió.
El partido también tuvo otro momento de tensión sobre el final, cuando Agustín Canobbio fue expulsado por una dura infracción sobre Pau Cubarsí. Uruguay terminó con diez jugadores y quedó eliminado de manera temprana del Mundial.
España, en tanto, avanzó de ronda y volverá a jugar el jueves 2 de julio, desde las 16 de Argentina, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con rival todavía a definir.
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