Cuba repatrió los restos de 32 militares caídos durante el operativo de EEUU en Venezuela

El Gobierno de Cuba recibió este jueves en La Habana los restos de 32 militares fallecidos durante el operativo en Venezuela vinculado a la captura del expresidente Nicolás Maduro , en una ceremonia oficial que marca un nuevo punto de tensión en la relación con Estados Unidos y que se desarrollará a lo largo de dos jornadas de homenajes públicos.

Las cenizas de los militares arribaron al país en un vuelo de Cubana de Aviación y fueron trasladadas en cajas para un acto encabezado por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. El hecho ocurre en un escenario político delicado, atravesado por advertencias recientes del presidente estadounidense Donald Trump hacia el gobierno cubano y por el endurecimiento del discurso bilateral.

Aunque las autoridades no difundieron detalles específicos sobre las tareas que cumplían los 32 militares , en los días previos solo se conocieron sus nombres, rangos y edades , que iban de los 26 a los 60 años. Según la información oficial, integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y participaban de un convenio de seguridad bilateral. Todo indica que formaban parte de un contingente cercano al esquema de seguridad de Nicolás Maduro , capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

Los restos serán instalado s en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias , ubicado junto a la Plaza de la Revolución. Allí, la población podrá rendir homenaje durante el jueves, mientras que el viernes está previsto una asamblea de protesta de carácter masivo en la Tribuna Antiimperialista, frente a la embajada de Estados Unidos.

En paralelo, la televisión estatal cubana mostró imágenes del arribo de militares heridos procedentes de Venezuela, acompañados por el canciller Bruno Rodríguez. Las autoridades los identificaron como “combatientes” y, aunque no se precisó el número exacto, las imágenes permitieron observar a más de una docena , algunos de ellos en sillas de ruedas, recibidos por altos funcionarios del gobierno.

Además de los actos centrales en La Habana, se prevé que se realicen homenajes similares en distintas provincias del país, ampliando el alcance simbólico de las ceremonias.

La isla ya protagonizó en otras oportunidades funerales de alto impacto político y social. En octubre de 1976, Fidel Castro encabezó una despedida multitudinaria a 73 personas fallecidas en el atentado contra un vuelo civil de Cubana de Aviación. En diciembre de 1989, la “Operación Tributo” rindió homenaje a más de 2000 combatientes muertos en Angola. En 1997, Cuba recibió los restos del comandante Ernesto “Che” Guevara y seis de sus compañeros.

Donald Trump va por la intervención de EEUU en Cuba: "Que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la pauesta y tiene en la mira a Cuba, al que advirtió que debe llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde". Las declaraciones del mandatario de este domingo, a través de las redes sociales, se dan luego de que Nicolás Maduro rompiera el silencio en Nueva York, donde se encuentra preso.

En un mensaje breve de Truth Social, Trump advirtió al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel que "no recibirá más dinero ni petróleo desde Venezuela", principal fuente de financiación de la isla, que atraviesa una grave crisis económica y social.

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero eso se acabó!", ha advertido el presidente estadounidense. Trump continúa diciendo en su mensaje que "la mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección contra los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años".

"Venezuela cuenta ahora con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. ¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡NADA! Le recomiendo encarecidamente que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", concluye Trump en su mensaje de hoy. Estas declaraciones llegan tan solo días después de que el periódico The Washington Post informó que Estados Unidos había reposicionado sus fuerzas en el Caribe y había y ubicado dos buques de guerra al norte de Cuba.

La llegada de los restos de los militares se inscribe así en un contexto de alta sensibilidad política, donde el duelo oficial se combina con una escalada diplomática que vuelve a colocar a Cuba en el centro de la escena internacional.