Más de 500 millones de solicitudes para comprar entradas para el Mundial 2026: Argentina, entre los principales demandantes

La ventana de 33 días para aplicar a la compra de tickets para la Copa del Mundo finalizó este miércoles con una cifra récord. La asignación de las entradas será notificada a cada fanático por correo.

Hubo más de 500 millones de solicitudes para comprar entradas para el Mundial 2026. Imagen: CNN

A menos de seis meses para el comienzo del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, la FIFA destacó que ya recibió más de 500 millones de solicitudes para comprar entradas para el torneo durante el período de 33 días habilitado para presentar las aplicaciones que finalizó este martes. Se trata de una cifra récord en la historia del deporte.

Por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones y hubo solicitudes de entradas de parte de fanáticos de 211 países distintos. Más allá de los tres anfitriones, Argentina fue uno de los que más aplicaciones presentó, junto a Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal y Colombia.

El partido más cotizado fue el encuentro de la fase de grupos entre Colombia y Portugal, que se jugará en Miami el 27 de junio.

Para aplicar a la compra de entradas, cada persona tuvo que validar sus datos únicos de tarjeta de crédito. Hubo un promedio de 15 millones de solicitudes por día.

Infantino destacó que la demanda de entradas es una "declaración de intenciones a escala mundial" A través de un comunicado, el presidente de la FIFA celebró la gran convocatoria del Mundial y destacó: "Medio billón de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda, es una declaración de intenciones a escala mundial. Quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el mundo por esta respuesta extraordinaria", expresó.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos", agregó. Cómo continúa el proceso de compra de entradas para el Mundial 2026 Con las solicitudes ya presentadas, ahora los fanáticos deben esperar ser notificados con los resultados a partir del 5 de febrero. En caso de que haya más demanda que oferta, las entradas se asignarán a través de un proceso de selección aleatorio. Los solicitantes que no tengan éxito tendrán otra oportunidad de comprar entradas más cerca del torneo durante una fase de ventas de último momento, por orden de llegada. La FIFA también opera un mercado oficial de reventa e intercambio de entradas para los titulares de entradas elegibles, que tiene como objetivo asegurar que los fanáticos que viajen al Mundial no compren tickets falsos y está sujeto a regulaciones federales y locales.