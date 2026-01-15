Los balances de grandes bancos de Wall Street dejan un sabor agridulce entre los inversores

Los resultados de los bancos de Wall Street y de otros sectores generaron una presión bajista, con caídas en índices como el S&P 500 y el Nasdaq en la rueda del miércoles.

Los grandes bancos de Wall Street dejan un sabor agridulce entre los inversores.

La temporada de balances del cuarto trimestre de 2025 arrancó, como de costumbre, con los grandes bancos de Wall Street . En conjunto, las entidades del sector más grandes reportaron ganancias sólidas pero con matices , en un contexto de crecimiento de ingresos por intereses y trading, pero también de presiones en segmentos específicos y preocupación por políticas futuras.

J.P. Morgan Chase (JPM) inició la temporada con cifras robustas que superaron las expectativas de beneficios y reflejaron una capacidad continuada de generar ingresos estables.

Reportó ingresos de aproximadamente u$s43.700 millones y ganancias por acción de cerca de u$s4,8 , superando estimaciones del consenso, impulsadas por un fuerte ingreso neto por intereses y mejor control de costos. El sólido desempeño en trading compensó una banca de inversión algo más débil en algunas líneas.

Sin embargo, en el mercado sus acciones mostraron volatilidad tras los resultados, ya que la caída en algunos ingresos de inversión y la cautela sobre la regulación futura , como propuestas de limitar tasas de tarjetas de crédito en EEUU, generó presión bajista en el sector financiero.

Por su parte, Bank of America (BAC) también superó expectativas , con un beneficio neto de u$s7.600 millones y un beneficio por acción de u$s0,98 , además de ingresos de u$s28.400 millones , gracias a un aumento en el ingreso neto por intereses y fuertes ingresos de trading.

A pesar de ello, su cotización cayó cerca de 3,7% tras el reporte, reflejando que los inversores miran más las perspectivas futuras que los resultados actuales.

Wall Street.JPG Los resultados de los bancos de Wall Street llevaron a una presión bajista, con caídas en índices como el S&P 500 y el Nasdaq en jornadas específicas. Reuters

La banca de inversión se defiende

En tanto, Goldman Sachs (GS) presentó unos resultados mixtos: aunque el beneficio neto fue de u$s4.380 millones y su EPS de u$s14,01, superando las proyecciones, sus ingresos totales bajaron 3% a u$s13.450 millones, afectados por el traslado de parte del negocio del Apple Card. No obstante, los ingresos por banca de inversión crecieron más del 20%, y las comisiones por M&A se dispararon 25%.

En el mercado, el banco vio una caída moderada de su acción, ya que la baja de ingresos totales contrarrestó las buenas señales de trading y comisiones.

Asimismo, Morgan Stanley (MS) destacó entre sus pares con un desempeño notable. Según reportes, logró una utilidad neta de u$s4.600 millones e ingresos récord de u$s18.200 millones, impulsados por un crecimiento significativo en trading y banca de inversión.

Esto le valió una reacción positiva del mercado y fortaleció su reputación como uno de los bancos con mejor desempeño operativo de la temporada.

Del lado de resultados más mixtos están Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C). Wells Fargo reportó ingresos de u$s21.300 millones y utilidades de u$s5.400 millones, pero no alcanzó expectativas en segmentos clave, lo cual llevó a una caída de sus acciones de alrededor del 4,6%.

Citigroup, por su lado, tuvo ganancias de u$s2.500 millones, afectadas por pérdidas extraordinarias relacionadas con la venta de activos fuera de EEUU, aunque excluyendo esos ítems sus EPS ajustados hubieran sido mejores.

Aun así, sus ingresos crecieron a u$s19.900 millones, pero el mercado penalizó parcialmente la acción tras el resultado.

Los resultados llevaron a una presión bajista en las acciones del sector financiero, con caídas en índices como el S&P 500 y el Nasdaq en jornadas específicas. La mezcla de cifras sólidas con resultados por debajo de expectativas en ciertos segmentos y la incertidumbre sobre la política económica y regulatoria generó prudencia entre los inversores.