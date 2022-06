Quién es Daniel Bolotnicoff, el hombre que maneja el poder en Boca detrás de Riquelme

Ante la repregunta por sus dichos sobre su Daniel, el "Tano" fue contundente: "Es muy difícil que un ex jugador entienda de balances. Su Daniel es Bolotnicoff. Cada uno de los representantes que te encontrás te dicen que toda oferta o transferencia tienen que hablar con Daniel Bolotnicoff. Eso me preocupa".

¿Quién es Bolotnicoff? El abogado es uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998, después de haber formado parte del día a día de Maradona como letrado y agente en momentos cruciales del "Diez", como durante el Mundial de 1994.

Tanto con su empresa como en soledad, representó a futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro, quien se encontraba en el radar de Boca luego de no acordar su renovación de contrato con Colón de Santa Fe y es el refuerzo más codiciado del mercado de pases.

En la actualidad, según la versión oficial, Bolotnicoff "colabora en asuntos legales" de la institución de La Ribera, aunque una gran cantidad de voces en off aseguran que es quien lleva adelante las negociaciones en los mercados de pases, entre otras funciones.

"Cuando Cristian estaba en Estados Unidos, traté de comunicarme y me trasladaron con un intermediario que era Daniel Bolotnicoff. Les dije que ese era el momento de avanzar, pero no me escucharon y me evitaron", manifestó, tiempo atrás y con un marcado enojo, Fernando Hidalgo, representante de Cristian Pavón.

Con más de 20 años junto a Riquelme, Bolotnicoff se reinventó en varias ocasiones para acompañar al ahora dirigente, aunque sin demasiada exposición, y todo indica que aún se sostiene como su mano derecha.