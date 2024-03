River partió para Venezuela para debutar en la Libertadores

En medio del conflicto entre los Gobiernos de Argentina y Venezuelael plantel Millonario viajó hacia Colombia y de ahí por via terrestre hasta San Cristobal. Agustín Ruberto y Franco Mastantuono, los grandes ausentes en la lista de convocados para jugar con Deportivo Táchira.

River no se fue del país con el mejor de los ánimos, luego de la derrota del viernes ante Huracán. A las 9 de la mañana, los jugadores llegaron en grupo al Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza para emprender la primera parte del viaje con destino a San Cristóbal, Venezuela, para enfrentar a Deportivo Táchira en el debut de la Copa Libertadores.

Esta travesía no estaba en los planes ya que en un principio se iba a viajar en vuelo charter directamentehacia Venezuela, pero el itinerario se tuvo que modificar debido a un un conflicto diplomático existente entre los gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro, presidentes de Argentina y Venezuela respectivamente.

Ocho horas en avión más una hora y media en micro por un camino sinuoso. Así será la hoja de ruta de River hasta llegar a Venezuela. ¿Por qué no hubo forma de viajar directamente en avión? Porque Venezuela tiene vigente una restricción que prohibe a los aviones de matrículas argentina sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Esto es en represalia por el decomiso de un avión de carga Boeing 747 que luego fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Si bien el Presidente Javier Milei ya inició acciones diplomáticas, no pudieron soslayar las diferencias y dar de baja la medida, por lo que River se vio obligado a atravesar este periplo a contramano.

Ausentes

En la lista de convocados para jugar con el Aurinegro se notaron las ausencias de Agustín Ruberto y Franco Mastantuono. No obstante, la más sensible es la del centrodelantero, porque el plantel no tiene otro atacante de referencia con características similares a las de Miguel Ángel Borja.

Ruberto sumó minutos en los seis primeros partidos de la Copa de la Liga y desde hace un mes que no juega. En medio de todo eso, tuvo que cursar la enfermedad del dengue y se perdió algunos partidos de manera obligatoria, aunque el viernes pasado estuvo en la lista de convocados ante Huracán.

RIVER SALIDA.jpg Conncara sonrrientes partieron los jugadores de River hacia Colombia, para luego realizar un trayecto por tierra hasta Venezuela, donde el martes debután en la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira. @RiverPlate

No obstante se quedó afuera del banco en Parque Patricios y en esta ocasión, pensando en el partido con Táchira, directamente no fue convocado y el arquero Lucas Lavagnino ocupó su lugar. La decisión volvió a causar sorpresa en los hinchas, que vienen pidiendo que Ruberto tenga más rodaje, pero no solo tiene que ver con algo que vio el cuerpo técnico respecto a su presente físico.

La intención es que, de estar en condiciones, el atacante pueda jugar desde el arranque en el superclásico de Reserva que se disputará el jueves en el River Camp ante Boca.

En la situación de Mastantuonola es un poco más compleja. Sufrió una distensión muscular en la derrota contra Independiente Rivadavia y todavía no está al 100 por ciento desde lo físico. Fue por eso que el entrenador decidió inclinarse por la presencia de Agustín Palavecino y Manuel Lanzini en reemplazo del juvenil con la cláusula de rescisión más elevada del fútbol argentino.

El plantel

Los jugadores que conforman el plantel que viajó rumbo a Venezuela son: Arqueros: Franco Armani; Ezequiel Centurión; Lucas Lavagnino. Defensores: Sebastián Boselli; Agustín Sant'Anna; Andrés Herrera; Paulo Díaz; Daniel Zabala; David Martínez; Leandro González Pirez; Enzo Díaz; Milton Casco. Mediocampistas: Santiago Simón; Matías Kranevitter; Rodrigo Villagra; Nicolás Fonseca; Rodrigo Aliendro; Agustín Palavecino; Nacho Fernández; Manuel Lanzini; Claudio Echeverri; Esequiel Barco. Delanteros: Pablo Solari; Facundo Colidio y Miguel Borja.