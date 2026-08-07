El exmandatario del club de Núñez declaró sobre la “crisis futbolística” que atraviesa el “Millonario”, comparándolas con su ciclo.

D'Onofrio afirmó que le comunicó a Di Carlo que "se equivocó" con los borrados de Cantilo

El expresidente de River entre 2013 y 2021, Rodolfo D’Onofrio , afirmó que habló con Stefano Di Carlo para expresarle que “se equivocó” con la decisión de tener a jugadores apartados en el predio de Cantillo .

D’Onofrio explicó que estuvo mal por el lugar donde los llevó y no con la determinación de que entrenen diferenciados, a su vez desmintió el reclamo de los jugadores sobre el estado del predio: “De malo no tiene nada, dentro de tres meses la primera va a ir a entrenar ahí” y agregó que en la cancha escucho como los mismos “exigían que varios jugadores no podían jugar más con la camiseta de la banda”.

El expresidente de River también opino sobre el disgusto de los hinchas frente al presente del equipo y afirmó que “tienen derecho a expresarse” , comparó esta situación con la que vivió el Seleccionado argentino y el capitán, Lionel Messi , que primero fueron criticados y luego los aplaudieron dándoles las gracias: “Si les paso a ellos, porque no le va a pasar a un club”.

A su vez, señaló que el socio del “Millonario” sabe que el club se encuentra en un momento institucional “mejor que nunca” al diferenciarlo del tiempo en que asumió en el club en 2013 donde no podían comprar jugadores y estaban “fundidos”.

Por esta razón, D'Onofrio fue contundente y afirmó: “Es una etapa y se sale ganando” , agregó que “es cuestión de tiempo” y reiteró el mal estado que estaba el club cuando lo agarró: “Hoy tenemos el mejor estadio de América” . Y sobre el momento futbolístico, agregó: “River es el Colón, falta que los artistas den un lindo espectáculo”.

Además, volvió sobre el reclamo de los socios y de “periodistas” pidiendo que Coudet debía irse, y advirtió “esto es River y no es como otros clubes que cambian de entrenadores cada 6 meses”. En esa línea, recordó la renuncia de Marcelo Gallardo, al pedir que a él “Chacho” le tengan “paciencia”, “denle tiempo que tiene fuerzas”, es una persona “honesta“ y “renunciará” cuando sepa que “no puede revertir la situación”.

Por esto, fue consultado por el nombre de Ramón Díaz como reemplazo, a lo que respondió de manera contundente que “no” lo ve volviendo a dirigir al “Millonario”.

Además, brindó detalles de su relación con Di Carlo: “Lo conozco hace tiempo, para administrar y gestionar el club es brillante, pero en términos de fútbol tenemos que hablar un rato, no por él sino por lo que está ocurriendo en River”.

De esta manera, explicó que River “necesita líderes” enumerando a los de su mandato, jugadores como Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana o Javier Pinola, pero remarcó que ese mote “te lo da la gente, se lo deben ganar, no lo decide uno mismo”.

También exigió que los hinchas "confíen y estén unidos" como lo está la dirigencia con el cuerpo técnico y los jugadores.

Por otro lado, analizó el caso de Juan Fernando Quintero: “Si Coudet no lo quería, no se puede hacer nada, lo respeto, pero como presidente le hubiese preguntado porque no tiene en cuenta a un jugador así”.