Ángel Cappa aseguró que River debía contratar a Pelé, Maradona y Di Stéfano para salvarse del descenso

"(Daniel) Passarella me respetó absolutamente, lo único es que cuando hablamos me prometió que iban a venir un montón de jugadores y después no vino nadie, como pasa siempre", señaló durante una charla con alumnos de la escuela de periodismo Deportea.

Asimismo añadió: "River estaba en una situación en la que no podía perder y ahí es cuando tenés que poner toda la plata y traer a (Diego) Maradona, Pelé y (Alfredo) Di Stéfano, porque después es tarde".

Hace unas semanas Cappa fue noticia por una frase que se le atribuyó, que marcaba que "si se investigara se llegaría a que a River lo mandaron a la B".

"Cortaron la frase pero lo que yo dije que por muchos factores River se fue al descenso y a River también lo mandaron al descenso sus dirigentes, que vendieron por millones de dólares y cuando llegué al club no había un centavo", explicó.

Por otro lado, Cappa aseguró que le hubiera gustado "volver a dirigir a Huracán", pero el presidente del club de Parque de los Patricios, Alejandro Nadur, "eligió otros entrenadores" a la vez que indicó que su ciclo como director técnico "se terminó" alegando que "es tiempo de los jóvenes".