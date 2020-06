Exdefensor de River se negó a jugar en Belgrano después del descenso

"Yo estaba en Olimpo y River va a la promoción, intente por todos lados ir a River y después de la promoción me llamó Belgrano, les dije que no, no podía ir", contó el lateral, fanático confeso de River, en el programa de @RiverMonumentalTira.

Domínguez, que salió campeón en varios clubes no pudo serlo en el Millonario y al respecto dijo: "A River lo disfruté mucho, pero me quedó la espina de no salir campeón. El clima no era el mejor, una parte habrá sido la pelea de Ameli-Tuzzio, pero yo también jugaba".

Y agregó sobre el equipo de aquellos años: "En River arranco contra Boca un torneo de verano, hice un gol y notábamos que estábamos muy bien plantados. Yo pensé que íbamos a ser campeones y el golpe fue muy fuerte luego cuando no se dio".

Domínguez, que estuvo en River entre 2005 y 2007, jugando 60 partidos, confesó que aprendió mucho durante el tiempo de trabajo con Daniel Passarella: "Haciendo dupla con Sabella, junto con Pekerman, son los mejores técnicos que tuve".

"Siempre que había un reto para la defensa de parte de Passarella, -añadió- nosotros teníamos que abrir los ojos. Se ocupaba de la defensa y cuando pasaba al ataque me esperaba Sabella. Fue un gran equipo que no pudo salir campeón".

Sobre su fanatismo Domínguez agregó: "El Enzo (Francescoli) era mi ídolo de chiquito, a los 6 años me los crucé a Enzo, Beto Alonso y Morresi y con mucha timidez les pedí un autógrafo, por eso cuando me tocó jugar en River, iba a la confitería y me moría por sacarme una foto con un chico".

Además contó el momento de la firma del contrato: "Cuando fui a firmar quería que esté presente mi papá, le dije que íbamos a comer juntos, no sabía lo que pasaba y cuando enfilé para River mi viejo me preguntó y no le respondí, en ese silencio nos pusimos a llorar sabiendo que iba a jugar en River".

Finalmente, Domínguez explicó; "Yo los partidos no los veo más como hincha, los analizo, a ver que hace Marcelo (Gallardo), pero el gol se grita automáticamente. Igual, después de Madrid respeté a mis amigos de Boca y los dejé tranquilos por un rato".