La "gastada" de Batakis a River que indignó a los hinchas millonarios

La funcionaria es fanática de Boca, asegura que va sola a la cancha, e incluso se permitió en Twitter gastadas a River por el descenso que sufrió en 2011. Entre ellas, publicó una foto junto a Ricardo Zielinski, el técnico de Belgrano que le ganó la Promoción al Millo en 2011.

En este caso, Batakis estuvo invitada al canal C5N y al finalizar el reportaje le preguntaron si pensaba seguir yendo a ver a Boca. "Cuando sea presidente te invito", replicó al periodista.

Entonces, uno de los panelistas les preguntó si iba a habilitar a River para girar los dólares necesarios al Junior de Barranquilla para comprar a Miguel Ángel Borja. Ahí se rió y afirmó: "No, por supuesto que no, eso seguro que, seguro que no (repitió). Todo para Boca".

River ya había arreglado las condiciones económicas del pase de Borja. Pero ahora quedó todo en una nebulosa por las trabas del Estado Nacional para la salida de divisas al exterior.

Si bien en la dirigencia quieren mantener el optimismo de que se pueda hacer, saben que la situación es compleja. El club debe enviar los dólares y cerrar el arribo del delantero antes del jueves 7 para poder inscribirlo en el torneo local. Y los tiempos se acortan.

"Malísimo lo de batakis y el chiste de River. No estamos para bromas. no ves que tenemos defensores sin dos dedos de frente y una serie que dar vuelta", fue una de las tantas reacciones tuiteras, ante la chanza futbolera.

"El 50% de pobreza y habla de voka igual que macri", fue otra reacción más intempestiva.

Hinchas de River, más irónicos, postearon que la ministra se quedó sin wifi cuando en diciembre de 2018 River le ganó la famosa final de la Copa Libertadores, jugada en Madrid por los incidentes registrados cerca del Monumental.