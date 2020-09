Coronavirus: Fernando Verdasco demandará a Roland Garros

El madrileño, de 36 años, anunció que demandará al torneo por "daños personales y profesionales", informó la agencia de noticias DPA.

"Sí, evidentemente", aseveró Verdasco al ser preguntado si llevará a la Justicia a los organizadores del certamen. "Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros pueda hacer eso. No puede ser", indicó en declaraciones a la radio española Cadena Ser.

"Ya no es una cosa del dinero, es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente. No sé si voy a volver a jugar este año o no porque se te quitan las ganas de todo. Hacen las cosas como les da la gana, sin ninguna coherencia y sin ningún respeto. Los derechos de los jugadores no valen nada", añadió.

Verdasco, que tuvo coronavirus en agosto de forma asintomática, ya denunció la situación públicamente el pasado viernes, pero este martes anunció oficialmente que iniciará la demanda.