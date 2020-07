Cómo fue la atípica presentación del "Kily" González con los jugadores de Central

En las imágenes que difundió el club "canalla" se pudo observar a los 38 jugadores sentados en sillas en pleno campo de juego del estadio, pero manteniendo el distanciamiento social entre ellos.

"Kily" González, quien tras dirigir a la Reserva da el salto a la Primera División en lugar de Diego Cocca, hará su debut al frente de un plantel profesional y entre sus objetivos a corto plazo están los de repatriar a Angel Di María, en el PSG de Francia, y Ezequiel Lavezzi, quien había anunciado hace meses su retiro de la actividad.

KILY GONZÁLEZ.jpg En las imágenes que difundió el club "canalla" se pudo observar a los 38 jugadores sentados en sillas en pleno campo de juego del estadio. Imagen: Télam

"No es lo normal, pero estuvo buena la charla, me encantó. Es emocionante, no hay palabras. Para los que nacimos en el club, no hay palabras para describir lo que es entrar ahí", expresó el "Kily" en diálogo con TyC Sports.

El plantel fue citado a las 10:30 en la puerta del estadio y todos los jugadores debieron usar barbijo y además controlarse la temperatura antes de poder entrar.

Incluso a la reunión de presentación no ingresó nadie que no estuviera en un listado oficial que confeccionó el propio club.

Los jugadores lucieron barbijos con el escudo de Rosario Central y se sentaron con una distancia prudencial para poder estar en la presentación con el "Kily", quien les habló de sus objetivos en esta nueva etapa.

González le habló a los jugadores durante 40 minutos y además de presentarles a su cuerpo técnico, les trazó un poco el panorama de cómo serán los trabajos virtuales, ya que por el momento no hay una fecha cierta para poder estar en campo.

En declaraciones al sitio oficial del club, el "Kily" aseguró que se hizo "hincapié en el tema humano, en el proyecto integral que está instalado en el club".

"Realmente el compromiso de que necesitamos de todos, ni hablar de los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de todo eso. Nosotros damos nuestras herramientas para armar un gran equipo y estar a la altura de lo que representa ponerse la camiseta de Central", explicó.

El cuerpo técnico del "Kily" lo completan Diego Ordóñez y Horacio "Petaco" Carbonari, ambos como ayudantes de campo, Damián Hernández y Ernesto Colman, como preparadores físicos, Diego Zuljan y Hernán Castellano, quien será el entrenador de arqueros.

No obstante para que se pueda llevar a cabo la reunión entre el "Kily" y sus nuevos dirigidos, los dirigentes debieron presentar ante las autoridades sanitarias de Santa Fe el protocolo correspondiente para recibir la autorización.