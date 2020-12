El análisis de Russo: "Racing se encontró con un gol" y "hubo cosas que me gustaron y cosas que no" El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, hizo un particular análisis de la derrota de su equipo ante Racing, en Avellaneda, por 1 a 0, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.