La ATP bate récords económicos y consolida su crecimiento global en 2026

La temporada 2025 estuvo marcada por un significativo aumento en la remuneración de los jugadores, con un récord de 88 tenistas que obtuvieron más de 1 millón en premios.

El circuito masculino del tenis cerró el año pasado con cifras históricas en premios, público y alcance global, y arranca 2026 con 63 torneos en 29 países.

La ATP comenzó 2026 , después de registrar un período de crecimiento récord en la remuneración de los jugadores , ingresos comerciales, expansión global, así como el vínculo con los aficionados.

En 2025, 88 tenistas superaron el millón de dólares en premio s, con Carlos Alcaraz al frente del ranking económico con u$s 21,3 millones.

Por su parte, el modelo de reparto de beneficios de los ATP Masters 1000 repartió 18,3 millones entre 186 jugadores, un 25% más sobre la base del prize money de los Masters 1000, marcando un cambio significativo en el reparto del éxito en el circuito profesional.

Esta temporada contará con 63 torneos repartidos en 29 países, poniendo el broche en las Nitto ATP Finals de Turín, al mismo tiempo que el circuito va implementando con rapidez las reformas OneVision para mejorar la calidad de los torneos y garantizar un sólido futuro para el tenis profesional masculino.

De cara a 2026 , la organización elevará los Bonus Pools (bonificación) hasta u$s 21,5 millones en Masters 1000 y Nitto ATP Finals, y 3,07 millones en ATP 500.

El Challenger Tour también dio un salto estructural: los premios proyectados alcanzan u$s 32,4 millones, un 167% más que en 2022. Como novedad, los torneos ATP 500 se sumarán al modelo de reparto 50/50 de beneficios, alineando incentivos entre eventos y jugadores.

La implementación de cuadros de 96 jugadores en los ATP Masters 1000 y la mejora de los estándares en los torneos de todas las categorías ha llevado a importantes inversiones en Roma, Cincinnati, Shanghái y París, entre otros. En 2025, esas mejoras han contribuido a firmar un récord en la presencia de aficionados en todo el ATP Tour con 5,55 millones, además de una audiencia internacional en televisión y streaming de más de 1.000 millones de espectadores a través de ATP Media.

carlos alcaraz En 2025, 88 tenistas superaron el millón de dólares en premios, con el español Carlos Alcaraz al frente del ranking económico con u$s 21,3 millones. @ATP Tour

A nivel comercial, la ATP añadió cinco nuevos patrocinios y renovó seis acuerdos clave en 2025, lo que da muestras de la gran confianza en su dirección estratégica. Las nuevas firmas que se añadieron fueron Polaroid Eyewear, Bitpanda, Stella Artois, Verizon y Purina Pro Plan, mientras que los acuerdos que se renovaron fueron con Emirates, Lexus, Rolex y Nitto.

La interacción digital también sufrió un gran crecimiento, con 2.900 millones de visitas en los canales de redes sociales, un incremento del 30% respecto al año anterior, y un crecimiento del 13,5 % en el número de seguidores globales de la ATP hasta los 13,1 millones.

Según Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, el foco para 2026 estará en “elevar los eventos premium y generar valor duradero para jugadores y torneos”.

A las reformas económicas se suman medidas de bienestar y gobernanza: reducción a 18 torneos computables para el ranking, nuevas protecciones por lesión y paternidad, regla de calor, expansión del video review y continuidad del Baseline Financial Security Programme, que ya aportó más de u$s 2 millones los jugadores.