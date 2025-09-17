Samuel Umtiti, el campeón maldito: de alcanzar la gloria más grande en el fútbol a sufrir 18 lesiones

No siempre es fácil mantenerse vigente en el fútbol , así uno haya sido clave en un torneo tan importante como lo es la Copa del Mundo. Es normal que los futbolistas bajen el nivel a cierta edad, pero hay un caso más que particular que llama la atención en el mundo entero.

Samuel Umtiti se coronó con Francia en el Mundial de Rusia 2018 , dónde fue una pieza fundamental en la defensa de los Le Blues en el certamen disputado en Europa. Pero después de eso, su carrera cayó en picada y tomó la decisión de colgar los botines a los 31 años de edad y sin tener contrato en algún club.

Umtiti le puso fin a su carrera en el fútbol debido a su mala suerte con las lesiones.

El zaguero francés, que en ese entonces militaba en el Barcelona de España , logró maravillar a todos ya que a su gran altura le sumaba unas cualidades defensivas fuera de lo normal y un físico que lo convertía en la pesadilla de los delanteros de área.

En el Mundial de Rusia fue más que importante , ya que supo mantener a raya a varias de las figuras más importantes del mundo. Surgido de las inferiores del Olympique de Lyon , llegó en 2016 y logró ganarse un puesto como titular bajo la dirección técnica de Luis Enrique . Pero todo cambió después del Mundial, ya que la condición para jugarlo fue poner en riesgo su propia salud. Después de los Blaugrana, pasó por el Lecce de Italia y el Lille de su país, el último club con el cuál rompió el contrato.

La decisión de Umtiti era simple: para seguir en el fútbol tenía que llegar una oferta, pero debido a su prontuario de lesiones, nadie se arriesgó a contratarlo. Tras cerrar el último periodo de transferencias y ver que no llegaban ofertas, terminó su carrera con apenas 31 años.

La cirugía que podría haber solucionado sus problemas

Umtiti no llegó al Mundial de Rusia 2018 en perfectas condiciones. Arrastraba una lesión crónica en la rodilla izquierda, que afectaba la zona de uno de sus cartílagos. Los médicos del Barcelona le recomendaron operarse, pero hubiera significado que no iba a formar parte del plantel de Francia.

El mayor problema para Umtiti no fue no someterse a cirugía, ya que lo que lo terminó de agigantar sus dramas físicos fueron las infiltraciones, fisioterapias y el consumo de analgésicos para no sentir dolor. En total, desde la Copa del Mundo casi 200 partidos hasta que, meses atrás, decidió dar un paso al costado luego de no haber encontrado ofertas para seguir en el mundo del fútbol.