Marley sufrió un fuerte golpe en la cabeza en su visita a Tailandia







"Me golpee la cabeza groso, no paraba de sangrar", contó el conductor sobre el accidente y dijo que "ya está bien".

El conductor de TV agradeció la eficacia con la que fue atendido: “Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos”.

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, sufrió un fuerte accidente en Tailandia. El famoso conductor de televisión se encontraba grabando su conocido programa Por el Mundo, junto a la actriz y modelo Karina Jelinek cuando se golpeó la cabeza en una cueva. La herida causó preocupación entre los presentes ya que no paraba de sangrar.

Las declaraciones de Marley luego de su accidente En dialogó con la periodista Paula Varela, Marley explicó a través de audios de WhatsApp el momento del accidente: "Estábamos encerrados en una cueva, estaba hablando con Karina Jelinek y me golpeé la cabeza groso, no paraba de sangrar", contó y aclaró que “estaba preocupado por Karina Jelinek porque ella tiene fobia a meterse en una cueva”.

En otra grabación, explicó como lo asistieron y solucionaron el problema de su sangrado "Pensaron que me tenían que llevar a un hospital pero al final me pusieron unos medicamentos chinos, un médico que había ahí, y paró el sangrado".

Marley accidente “Estaba preocupado por Karina Jelinek porque ella tiene fobia a meterse en una cueva” contó Marley después de ser atendido.

Además, contó en un tono irónico cómo lo recibieron y el susto que se terminaron llevando los anfitriones tailandeses por su descuido: “Los chinos (SIC) estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores, como ‘viene la televisión, Telefe, el canal más importante’. Nos esperaban en un VIP. Entro yo y me llevo la estalactita y salgo todo bañado en sangre”, narró con gracia.

Finalmente para la tranquilidad del publico, aclaró "Estaba bañado en sangre pero bueno, ya estoy bien igual". Las cámaras del programa captaron cada instante del accidente, y Marley confirmó que todos los detalles serán mostrados en la emisión especial de este viernes por la noche. Según adelantó, se tratará de un capítulo diferente, marcado por el susto, pero también por el humor que caracteriza al ciclo.

