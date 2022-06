Insúa sube la vara de San Lorenzo: "El año que viene hay que ganar un título"

"Una vez que tenga armado el plantel, tenemos seis meses para armar el equipo. Quiero que sea fuerte, confiable, competitivo y con muchos jugadores del club. El año que viene la exigencia será ganar un título", señaló Insua en declaraciones al medio partidario "La Cicloneta".

Y agregó sobre el mercado de pases: "Cuando tenés un plantel con el 70 por ciento de jugadores jóvenes, tenés que salir a buscar certezas, el margen de error es mínimo y tenés que tener buen ojo".

"Yo creo que en los próximos días podemos tener algún jugador que estoy buscando desde el primero, que sería un nueve. Tenemos que contratar un delantero importante. Tenemos dos jugadores para ese lugar que son de jerarquía, quiero que el club haga el esfuerzo por uno y si queda presupuesto, veremos", continuó el "Gallego".

En cuanto a la actualidad, manifestó: "Tenía una visión panorámica de lo que había visto en el último semestre, pero el día a día te da lo demás. Me encontré, sobre todo en los jugadores jóvenes, más potencial del que esperaba".

E insistió sobre la falta de incorporaciones: "Intuía que esto podía llegar a pasar, por eso me dediqué a trabajar con los jugadores que tengo. Mi postura de traer lo que necesitamos se mantiene, entre un jugador que no me convence y un chico de Inferiores prefiero al chico de Inferiores".

Por otra parte, Insua se refirió a la polémica por la salida de Sebastián Torrico para darle la titularidad en el arco a Augusto Batalla.

"Es normal cuando tomás la decisión con un jugador con el pasado que tiene Torri que pueda haber un movimiento. Si vos te hacés cargo de un equipo y tenés un mes y medio de pretemporada, con la posibilidad de jugar amistosos, esa decisión la podes tomar antes del arranque del torneo. Nosotros al partido con Independiente llegamos con once entrenamientos. Batalla está hace un año y no había atajado, el ideal lo tenés que buscar durante el desarrollo de la competencia".

En ese sentido remarcó: "Un jugador de la trayectoria de Torrico tiene que retirarse con el respeto y el tratamiento que se merece, pero tratar bien no quiere decir que juegue ni que no juegue quiere decir que se lo trate mal. Como hincha no puedo no reconocer que está entre los cuatro o cinco mejores arqueros de la historia del club con (Sebastián) Saja, (Agustín) Irusta, (Carlos) Buttice.".

Por último, el DT habló del presunto conflicto con Agustín Martegani: "Hizo ruido cuando bajé pibes a Reserva, hizo ruido cuando atajó Batalla, hace ruido una contractura. El tema de Martegani duró 24 horas. ¿Si jugó infiltrado para estar con Arsenal? Eso tendrían que preguntárselo al médico, son gente capaz, honesta y me informan todo. No se infiltró ni hubo ninguna lesión".

"Es un buen pibe, es patrimonio del club y yo no me enojé con él, no hablé ni tuve una reunión, no pidió disculpas. Entrenó con normalidad, vino antes y después del partido al vestuario, estuvo con sus compañeros. A los jugadores jóvenes hay que respaldarlos y marcarles cuando se equivocan. Hay que hacer docencia y ayudarlo a crecer", cerró.