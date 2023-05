"Sansón" Rosa defenderá sus títulos en el Luna Park ante el colombiano Del Castillo

La empresa O.R. Promotions confirmó otros tres combates estelares en esta nueva edición del "Ciclo Lunar", que será televisada en directo por TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play.

El mendocino Juan “Titán” Carrasco (17-1-0, 10 KOs.) expondrá por segunda ocasión el título sudamericano ligero ante el campeón brasileño de los superplumas Eduardo Costa Do Nascimento (9-2-0, 5 KOs.).

Además, el santafesino Fabián “TNT” Maidana (20-2-0, 14 KOs.) intentará preservar el cinturón latino wélter CMB frente al imbatido venezolano Jonny Moreno (17-0-0, 10 KOs) y el catamarqueño Pablo “Pacman” Corzo (14-0-0, 12 KOs), defenderá su título Fedelatin e irá por el latino FIB (vacante) de la división supermediano ante el colombiano Juan “Meteoro” Boada (14-4-0, 8 KOs.).

Previamante se pactarán otras tres peleas complementarias: Alán “El Veneno” Cháves (11-0-0, 9 KOs.) vs. Sergio “Junior” Liendo (14-7-0, 4 KOs.) en la categoría ligero; Marco “Kid Dinamita” García (10-0-0, 7 KOs.) vs. Marcelo “Itaka” Vargas (16-8-1, 12 KOs.) en división superwélter y Jonathan “Chiquito” Vergara (3-0-0, 3 KOs.) vs. Jairo “El Espartano” Suárez (3-0-0) en peso pesado.

Las entradas para "Gloria y Honor 3" se adquieren por la plataforma Ticket Portal y en las boleterías del Luna Park de lunes a viernes de 10:00 a 19.00; sábados entre las 12:00 y 19:00 o domingos a partir de las 16:00.

Las ubicaciones disponibles son las siguientes: ring side zona mixta ($12.000), ring side ($10.000), súper pullman ($8.000), pullman ($6.000), pullman lateral ($5.000), platea ($6.000) y cabeceras ($4.000).