¿Se acerca el final? Nadal se bajó de Montecarlo y su futuro es cada vez más oscuro

El español anunció en sus redes sociales que se ausentará en el Principado por una lesión en la espalda. No juega desde enero y su regreso podría ser en Barcelona.

El tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará el torneo Masters 1000 de Montecarlo , lo que generó que crezcan las dudas sobre su futuro como profesional.

El mallorquín comunicó la noticia en un posteo en sus redes sociales, donde reconoció que no va a disputar el torneo porque "simplemente" su cuerpo no lo "deja", y añadió: "Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo".