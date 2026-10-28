Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores: la Conmebol rechazó el recurso de Flamengo sobre la inclusión de Marcos Rojo + Agregar ámbito en









Luego del intento por parte del Mengao de desacreditar la participación del Pincharrata en la final, el ente sudamericano le dio la derecha al conjunto argentino, que está a la espera de la venta de entradas oficial.

Estudiantes confirmó que la Conmebol rechazó la solicitud de Flamengo y que jugarán la final de la Copa Libertadores. X

Durante la tarde de este miércoles, Conmebol rechazó la solicitud de Flamengo sobre la mala inclusión de Marcos Rojo en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, según informó Estudiantes. Ante esta resolución, el conjunto argentino ya tiene confirmado que será uno de los dos protagonistas en la final del próximo 28 de noviembre en Uruguay, en la que se enfrentará ante el Palmeiras.

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En el comunicado por redes sociales, el Pincha anunció: “El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares”, expresó. Y agregó: “¡Nos vemos el 28, familia!”.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares.¡Nos vemos el 28, familia! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026 De todos modos, la Conmebol le notificó al Mengao que tendrá tiempo de apelar la decisión en un lapso de siete días, a partir del jueves, si es que la resolución final no se argumentó de la manera que esperaban. Además, también le informaron que por emitir una queja tendrán que pagar u$s3.000 de "cuota de apelación".

Por otro lado, desde la dirigencia del Flamengo le pidieron a los jugadores que no se tomen vacaciones en la fecha FIFA luego de quedar eliminados. Aún así, finalmente los jugadores estarán libres gracias a que Estudiantes y Marcos Rojo fueron absueltos del caso.

Cuál era el plan del Flamengo para eliminar a Estudiantes Leonardo Jardim, el técnico portugués del Flamengo, advirtió este lunes que el equipo jurídico del club se puso manos a la obra para entregarle un documento a la Conmebol que los haga pasar a la final de la Copa Libertadores, y eliminar automáticamente a Estudiantes de La Plata de la competición.

La principal sospecha del Mengao es que Marcos Rojo estuvo mal incluido en la lista de buena fe para el partido por las semifinales. Al ser consultado por la cuestión, Jardim afirmó: “Yo creo que es posible. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”, concluyó. Leo Jardim, el entrenador de Flamengo, apuntó contra la inclusión de Marcos Rojo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores con Estudiantes. En consecuencia a estos dichos, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, este martes defendió la postura de su club y advirtió que era muy poco probable que se lleve a cabo la resolución de quedar eliminados por cuestiones administrativas. En diálogo con Radio La Red, comenzó: “Desde un primer momento nos asesoramos para saber dónde estábamos parados y sabiendo que no queríamos tener ningún problema. Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, que no sabemos cuándo va a ser. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS y no corremos riesgo de no jugar la final”, aseguró el mandamás. Estudiantes, a la espera de las entradas para la final de la Copa Libertadores Luego de varios días de especulación, Verón confirmó que este miércoles la Conmebol anunciará cuando lanzarán a la venta las entradas oficiales de la final, entre Estudiantes y Palmeiras. Juan Sebastián Verón detalló como facilitarán la llegada de los hinchas a Uruguay. @EdelpOficial Además, la “Brujita” también anticipó que buscarán facilitarle el viaje a los hinchas que viajen a Montevideo para la final: “Mañana va a haber un anuncio de Conmebol por las entradas, que nosotros replicaremos para decir cómo va a ser la venta, de acuerdo a lo que Conmebol nos informa. Va a haber una movida muy grande. Estamos trabajando con Buquebús”, sentenció el martes por la noche.