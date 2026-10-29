Boca y Atlético Mineiro agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana

Los tickets de la primera categoría se terminaron en pocas horas y tenían un valor de u$s250. La Conmebol habilitará una nueva etapa de venta este jueves, mientras crece la expectativa por la definición que se disputará en Barranquilla, Colombia.

Se agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana.

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro comenzó a reflejarse en la venta de entradas . La primera tanda de localidades disponibles para el encuentro se agotó en cuestión de horas , pese a que su adquisición estuvo limitada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país.

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El partido se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez , ubicado en Barranquilla , aunque todavía resta confirmar el horario oficial del encuentro.

Los primeros tickets comercializados correspondieron a la categoría 1 , con un precio de u$s250 por persona , y permitieron acceder a la tribuna occidental del estadio.

La rápida demanda generó expectativas sobre las siguientes etapas de venta, especialmente por la cantidad de simpatizantes argentinos y brasileños que podrían trasladarse hasta Colombia para presenciar la definición del torneo continental.

Luego de agotarse las primeras localidades, la comercialización de tickets continuará este jueves 30 de octubre, desde las 14:00 (hora argentina), a un valor que supera los u$s100.

Boca llegó a una nueva final continental. Getty Images

En esta segunda etapa se habilitarán las entradas correspondientes a la categoría 2, que estarán disponibles para el público general, sin la restricción de residencia aplicada durante la primera instancia. Los tickets tendrán un costo de u$s180 y permitirán ingresar a la tribuna oriental del estadio Metropolitano de Barranquilla.

La organización todavía no confirmó la fecha de inicio de la última ventana de venta, que estará destinada a los sectores populares reservados para las parcialidades de ambos finalistas.

Se estima que esas localidades podrían comercializarse exclusivamente entre los socios de Boca y Atlético Mineiro, aunque todavía no se comunicaron oficialmente las condiciones de acceso.

Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026

Los valores anunciados para la definición continental varían según la ubicación dentro del estadio:

Categoría 1: u$s250 - Tribuna occidental

Tribuna occidental Categoría 2: u$s180 - Tribuna oriental

Tribuna oriental Popular Boca: u$s90 - Sector para hinchas de Boca

Sector para hinchas de Boca Popular Atlético Mineiro: u$s90 - Sector para hinchas de Mineiro

Para la última etapa, cada club contará con 12.000 entradas populares, que tendrán un valor de u$s90 por localidad. De esta manera, se reservarán 24.000 tickets para las parcialidades de los dos equipos que disputarán el título.

Dónde se jugará la final entre Boca y Atlético Mineiro

El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los principales escenarios deportivos de Colombia. Ubicado en Barranquilla, el recinto cuenta con una capacidad aproximada de 65.000 espectadores y será sede de la definición de la Copa Sudamericana.

Aunque todavía no se confirmó cómo se distribuirá la totalidad de las localidades, se especula con un reparto equilibrado de los sectores destinados a los hinchas argentinos y brasileños.

Por otra parte, se espera que una parte importante de los colombianos que adquirieron entradas durante la primera etapa acompañe a Boca, debido a la presencia de simpatizantes del club argentino en ese país.

La demanda inicial anticipa un importante movimiento de público para la final, mientras los hinchas de ambos equipos aguardan las próximas instancias de comercialización para asegurar su lugar en Barranquilla.

Con la primera categoría agotada, la próxima oportunidad para conseguir entradas será este jueves 30 de octubre a las 14:00, cuando comience la venta general de localidades de u$s180.