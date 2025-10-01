Vuelve la Fiesta del Cine: entradas a $4.000 en todo el país

Durante una semana, los espectadores podrán acceder a funciones a un precio promocional de $4.000 y disfrutar de una cartelera con estrenos, clásicos y contenidos especiales.

Del 2 al 8 de octubre, las salas argentinas celebrarán una nueva edición de la Fiesta del Cine.

Del 2 al 8 de octubre la pantalla grande se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Cine , una propuesta que ya se volvió un clásico entre los amantes del séptimo arte. Durante toda esa semana, las entradas tendrán un valor único de $4.000 para funciones en 2D y 3D , además de precios promocionales especiales para el resto de los formatos que ofrezca cada complejo.

La iniciativa invita a vivir la experiencia de ver películas en salas de todo el país, con una cartelera variada que reúne estrenos recientes, títulos nominados, clásicos imperdibles y contenidos alternativos . La venta anticipada ya está disponible y la lista completa de cines participantes puede consultarse en el sitio oficial: www.fiestadelcine.com.ar.

Entre las películas que se podrán disfrutar a precio promocional figuran producciones internacionales y nacionales que llegan a todos los públicos: Avatar, Animales peligrosos, Belén, Camina o muere, Demon Slayer: Castillo infinito, Dibujos Imaginarios, El conjuro 4, F1. La película, La casa de muñecas de Gabby, Hamilton, Homo Argentum, HTTYD, Jurassic, Lilo, Los extraños. Capítulo 2, Miss Carbón, Nadie escuchará tus gritos, Ne Zha 2, Orgullo y Prejuicio, Los tipos malos 2, Together, Toy Story y Una batalla tras otra.

Con esta programación, la semana del 2 al 8 de octubre se perfila como una verdadera oportunidad para ponerse al día con la cartelera y celebrar el cine a un precio accesible en todo el país.

El MUBI Fest vuelve a Buenos Aires: cuándo, dónde y qué películas se proyectarán

El MUBI Fest, el festival que pretender llevar el cine más allá del streaming, regresa a Buenos Aires con una propuesta imperdible para los amantes del cine, uniendo fuerzas con Cinépolis para ofrecer un fin de semana dedicado al mejor cine.

Del 16 al 19 de octubre, el Cinépolis Houssay será el epicentro de esta experiencia única, donde los asistentes podrán disfrutar de una selección cuidadosamente curada de clásicos, estrenos destacados y joyas cinematográficas en pantalla grande. La selección de películas es un reflejo del espíritu de MUBI, que combina obras icónicas con propuestas contemporáneas que han brillado en festivales internacionales.

Con una selección que incluye desde 2046 de Wong Kar-wai hasta Un hombre diferente y Sentimental Value, el festival es un evento imperdible en el calendario cultural de la ciudad.

Entre los clásicos, destacan títulos como Akira, el influyente anime de Katsuhiro Otomo, y Thelma y Louise, la inolvidable road movie de Ridley Scott que marcó un hito en los años 90. También se proyectarán obras de culto como Blue Velvet y Lost Highway de David Lynch, que invitan a sumergirse en su universo surrealista, y Carrie, el clásico de terror de Brian De Palma.

La programación también incluye joyas del cine latinoamericano, como Amores Perros en una restauración en 4K de la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, y Bolivia, un retrato crudo y conmovedor de la migración. Otros títulos como Juan Moreira y Pusher (también en 4K) se suman a la grilla.