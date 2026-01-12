Un jugador fue descubierto engañando a su esposa y para defenderse reveló las infidelidades de sus compañeros + Seguir en









Este deportista no dudó en sacrificar a sus compañeros para poder salir de una complicada situación de pareja.

Este hombre rompió la confianza de todo un equipo por su propio error. Freepik

En los deportes de equipo es normal ver que los protagonistas suelen estar muy unidos tanto dentro como fuera de la cancha, en especial las escuadras que más éxito consiguen. Pero también hay casos donde ocurre todo lo contrario, como le sucedió a este plantel de hockey.

Lo que era un problema de un solo integrante pasó a ser el drama de todos los presentes en esa institución. La infidelidad de uno desató un efecto dominó sobre el resto de los participantes del club, que desencadenó un escándalo nunca antes visto en este ámbito.

Linus Ullmark John E. Sokolowski-Imagn Images Linus protagonizó un escándalo sin precedentes en el hockey sobre hielo. John E. Sokolowski/Imagn Images Qué pasó con Linus Ullmark, el arquero de los Ottawa Senators Linus Ullmark, arquero del equipo de hockey sobre hielo conocido como los Ottawa Senators, fue el gran protagonista de esta historia. Un usuario de X (ex Twitter) desentrañó lo que fue una infidelidad del guardameta, quien habría admitido a su esposa que la engañaba.

Al momento de confesarse, tuvo la cuestionable idea de contarle a la que entonces era su pareja que lo hacía porque el resto de sus compañeros también eran infieles cada vez que les tocaba jugar de visitante. Lejos de ser una solución, fue el bidón de nafta que esa llama necesitaba para expandirse.

Su pareja no lo perdonó y decidió contarles a las novias del resto del equipo estos actos. El efecto dominó fue inmediato: muchas de ellas encararon a sus respectivas parejas y les hicieron confesar los hechos, pero algo más relacionado con el hockey se produjo. El grupo se rompió por completo, ya que todos empezaron a tomar bandos tras las confrontaciones en casa y el club tomó una llamativa decisión.

El equipo desmiente las teorías Todos coincidieron en que Linus Ullmark debía ser apartado del plantel y esto fue una decisión unánime. Se alegaron cuestiones personales y se anunció su reemplazo, pero en las redes sociales todo estaba publicado y la gente solo creía esa versión. El guardameta cerró los comentarios en su Instagram, mientras que su expareja borró sus perfiles de internet. Los Ottawa Senators anunciaron en sus redes que el movimiento del portero sueco era algo normal. Pero no deja de sorprender que un jugador que cobra 8.2 millones de dólares deje todo, así como así. Finalmente, la institución, lejos de cerrar el tema, decidió pedir un freno al debate en la red y afirmó que no se desvinculó a nadie. Linus seguirá formando parte del equipo y el club acusó a todo de ser una especulación que solo arruina el ambiente deportivo.

