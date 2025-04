Se viene el mejor momento de la NBA: así quedaron definidos los cruces de los Playoffs

Martes 15 de abril: Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors 23:00hs

Miércoles 16 de abril: Dallas Mavericks vs. Sacramento Kings 23.00hs

Los Play-in en la Conferencia Este

Orlando Magic (7) vs Atlanta Hawks (8): el ganador será el séptimo y se enfrentará a Boston y el perdedor jugará ante el ganador del duelo entre Chicago Bulls (9) vs Miami Heat (10).

El que resulte triunfante de ese partido será el octavo y deberá medirse ante los Cleveland Cavaliers en los Playoffs.

Martes 15 de abril: Atlanta Hawks vs. Orlando Magic 20.30hs

Miércoles 16 de abril: Miami Heat vs. Chicago Bulls 20.30hs

Así quedó definido el cuadro de los Playoffs 2025 de la NBA:

Los únicos duelos confirmados por el momento en los Playoffs de la NBA son Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers vs Minnesotta Timberwolves en la Conferencia Oeste; también Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks y New York Knicks vs Detroit Pistons en la Conferencia Este.

6 de mayo: se jugarán las semifinales de conferencia

20 de mayo: las finales de la Conferencia Oeste

21 de mayo: las finales de la Conferencia Este

5 de junio: las Finales de la NBA